Fisker étend sa portée en Europe et se prépare à livrer ses premiers véhicules au Canada

Le Fisker Ocean entre dans de nouveaux marchés européens tout en se préparant à ses premières livraisons au Canada, renforçant sa présence mondiale.

• Fisker offre maintenant la possibilité de commander en ligne le Fisker Ocean pour la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse.

• Les premières livraisons du Fisker Ocean au Canada sont prévues pour débuter en septembre, aussitôt que l’homologation sera complétée.

• Fisker prévoit d’établir des emplacements de vente et de service à Vancouver et à Toronto, en réponse à un vif intérêt de la clientèle.

Fisker, le fabricant de véhicules électriques (VÉ), étend stratégiquement sa présence sur le marché en Europe et au Canada. Le SUV électrique du constructeur, nommé Fisker Ocean, est désormais disponible à la commande en ligne en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse, augmentant ainsi le nombre de marchés européens à dix pays. Fisker avait déjà établi sa présence en Autriche, au Danemark, en France, en Allemagne, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni.

Cette expansion européenne constitue une étape importante pour Fisker, reflétant son ambition de consolider rapidement et solidement sa position sur le marché mondial des VÉ. Les clients dans les nouveaux marchés peuvent réserver et commander facilement le Fisker Ocean via des sites Web spécifiques à chaque pays, profitant du même modèle de vente directe et d’un support complet comme dans les marchés européens existants. Le plan de l’entreprise visant à établir des emplacements Fisker Lounge et des centres de service près des centres urbains clés améliorera la commodité pour les clients, avec des livraisons prévues pour débuter d’ici fin septembre.

De plus, la progression de Fisker inclut son entrée sur le marché canadien. L’entreprise a annoncé son intention de débuter les livraisons du SUV électrique Ocean au Canada en septembre. L’achèvement des processus d’homologation est prévu d’ici le 7 septembre, ouvrant la voie aux livraisons aux clients. Fisker s’attend à ce que la plupart des livraisons du véhicule Ocean Edition One soient finalisées d’ici fin septembre. Cette étape marque une réalisation majeure dans l’objectif de Fisker de rejoindre les clients à travers l’Amérique du Nord.

Henrik Fisker, Président-directeur général de Fisker, a exprimé sa gratitude pour la patience des futurs propriétaires canadiens pendant l’expansion de l’entreprise en 2023. Il a souligné les nombreuses réservations et le vaste carnet de commandes pour le Fisker Ocean au Canada. L’intérêt des clients est particulièrement marqué dans les régions de Vancouver et de Toronto. En réponse, Fisker prévoit d’établir des emplacements de vente et de service dans les deux villes, ainsi que des centres de réparation certifiés par Fisker.

Afin de garantir une expérience enrichissante, Fisker prévoit d’offrir un support de vente et de service au Canada, notamment un service mobile avec des techniciens formés par Fisker et un financement pour les consommateurs grâce à la Banque Scotia, son partenaire de financement au détail désigné. Dans le cadre de cette expansion, Fisker a prévu des événements d’essai pop-up à Vancouver et à Toronto en septembre, avec d’autres événements prévus pour l’automne.