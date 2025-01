Fiat Grande Panda : Le petit multisegment qui pourrait sauver la marque en Amérique du Nord ?

Fiat poursuit son renouveau européen avec la nouvelle Grande Panda, y compris une version à traction intégrale

La Fiat Grande Panda, un multisegment hybride et EV, pourrait aider à relancer la marque en Amérique du Nord.

Une Grande Panda à traction intégrale est en cours de développement, potentiellement dotée d’une suspension robuste et d’une garde au sol plus élevée.

Malgré son attrait, Fiat ne prévoit pas de commercialiser la Grande Panda au Canada ou aux États-Unis.

La présence de Fiat en Amérique du Nord reste minime, avec des ventes médiocres et une offre extrêmement limitée. Si Stellantis voulait vraiment être compétitive au Canada et aux États-Unis, la nouvelle Fiat Grande Panda serait un ajout logique. Ce véhicule compact à hayon et multisegment, conçu pour les citadins et la polyvalence, vient d’être dévoilé pour les marchés européens. Construite sur la plateforme Smart Car de Stellantis, elle propose des motorisations électriques et hybrides, avec une variante à transmission intégrale (AWD) confirmée pour l’avenir.

Conçue à Turin, la Fiat Grande Panda s’inspire de la Panda originale des années 1980 tout en adoptant un design à la fois cubique et moderne. Mesurant 3,99 mètres de long (41 mm de moins que la Hyundai Venue), elle reste compacte tout en offrant de l’espace pour cinq passagers. Le véhicule est doté de feux DEL inspirés de pixels (rappelant ceux du Santa Fe…), d’un intérieur bien organisé et de matériaux durables, notamment des cartons à boissons recyclés et des textiles en fibre de bambou.

Les options du groupe motopropulseur sont les suivantes :

Version électrique : Batterie de 44 kWh, 113 ch, autonomie de 320 km WLTP et charge rapide de 100 kW DC.

Version hybride : trois cylindres turbocompressés de 1,2 litre, 100 ch, système hybride léger de 48 volts et transmission à double embrayage à six vitesses.

Fiat a intégré un câble de recharge rétractable, ce qui en fait la première voiture de série à proposer cette fonctionnalité.

Grande Panda à transmission intégrale en cours de développement

Olivier François, PDG de Fiat, a confirmé qu’une version à transmission intégrale de la Grande Panda était en cours de développement. La société étudie actuellement la possibilité d’utiliser un système à quatre roues motrices traditionnel ou une transmission intégrale électrique avec un moteur arrière. Historiquement, Fiat a proposé des modèles Panda 4×4, et cette évolution est donc logique. La variante AWD comprendra probablement:

une garde au sol plus importante.

Une suspension plus robuste

Un style tout-terrain amélioré

La Fiat Grande Panda sera lancée en Europe au printemps 2025, à partir de 18 975 £ (équivalent à 32 000 CAD) pour le modèle hybride et de 20 975 £ (équivalent à 35 000 CAD) pour la version électrique. Cependant, il n’est pas prévu de commercialisation au Canada ou aux États-Unis pour le moment. Nous pensons que si Fiat veut survivre en Amérique du Nord, la Grande Panda, avec son mélange de motorisations et son style multisegment, serait sa meilleure chance.