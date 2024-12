Ferrari Dino électrique: génie ou hérésie?

Remplacer la mécanique italienne d’une Ferrari Dino 1973 par un groupe motopropulseur entièrement électrique: est-ce une idée de génie ou une hérésie. À vous d’en juger.

Lors de notre visite du salon SEMA, nous avons déniché ce qui était, a priori, une Ferrari Dino modifiée. Or, en y portant davantage attention, nous nous sommes rendu compte que cette voiture exotique avait été convertie à l’électricité. Voilà une adaptation assez peu courante. Elle est l’oeuvre de l’entreprise Current Electric Vehicles basée à Los Angeles (Californie).

Jusqu’à 322 kilomètres d’autonomie

Essentiellement, les artisans derrière cette réalisation ont dit au revoir au moteur V6 de 2,4 L qui logeait initialement sous le capot de cette Ferrari Dino 1973 pour le remplacer par une motorisation entièrement électrique. Elle développe une puissance totalisant 325 chevaux.

Cette Dino EV est munie d’une batterie dont la capacité est de 45 kWh. Le tout lui permet de parcourir jusqu’à 322 kilomètres avec une seule charge. Les batteries sont protégées par un boîtier en acier inoxydable et refroidies par un système liquide.

Une allure unique

Comme on peut le voir en jetant un coup d’oeil aux photos, les artisans ont fait preuve d’imagination dans la restauration de cette Ferrari Dino 1973. En effet, ils ne se sont pas contentés de moderniser sa mécanique, ils ont apporté une touche comtemporaine et créative à l’ensemble de la voiture. Notons qu’elle est munie de jantes reprenant le style des roues Campagnolo et d’une grille de calandre conçues sur mesure. De plus, elle est dotée d’un système d’éclairage à DEL et d’un diffuseur arrière modifié.

Quant à l’habitacle, il a été complètement repensé et met en valeur le cuir italien blanc qui contraste avec la carrosserie peinte en turquoise métallisé. Plusieurs éléments d’insonorisation ont été ajoutés afin d’accroître le niveau de confort et de quiétude à bord de cette voiture de plus de 50 ans. Cette Ferrari Dino EV est également équipée d’un tableau de bord numérique, ce qui ne faisait évidemment pas partie des caractéristiques offertes par le constructeur en 1973.

L’entreprise californienne a d’autres réalisations du même type derrière la cravate. En effet, elle a également converti une Triumph TR6 1974, une Chevrolet Bel Air Low-Rider 1957 en plus d’une Ford Deuce Coupe 1932.