La première Ferrari EV testée en Italie

La première Ferrari électrique repérée

Un petit multisegment sera la première Ferrari électrique ?

Le premier véhicule électrique de Ferrari a été repéré lors d’essais autour du siège de la société, et ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions. Les clichés montrent une Maserati hautement modifiée, suggérant qu’il pourrait s’agir non seulement d’un multisegment compact, mais aussi qu’il pourrait partager de nombreux composants avec sa marque sœur.

Nous ne devrions pas être surpris que le premier véhicule électrique de Ferrari ressemble à un multisegment compact. La Purosangue a déjà franchi la ligne du multisegment pour la marque et, franchement, convaincre les acheteurs de prendre un second multisegment qui soit aussi leur EV semble logique. Les acheteurs de VUS pourraient ne pas être gênés par le fait qu’ils ne bénéficient pas du hurlement caractéristique de la combustion, comme le feraient les acheteurs de voitures de sport.

La mule d’essai repérée par Derek.Photography sur Instagram est une Maserati Levante hautement modifiée et habillée de camouflage. Il est équipé de jantes aérodynamiques qui ne sont certainement pas destinées à la production et de phares qui semblent avoir été récupérés sur la Ferrari Roma.

C’est un look bizarre, mais ce n’est pas vraiment une surprise s’il s’agit d’une mule d’essai. Le véritable objectif est de continuer à développer le groupe motopropulseur et éventuellement le châssis. Ce sont les moteurs électriques, la batterie et toute cette technologie qui sont mis à l’épreuve.

Il faut s’attendre à des chiffres supérieurs à ceux de la Maserati Grecale Folgore, le premier VUS électrique de la marque, mais peut-être pas aux 1 200 chevaux que l’on attend de la Granturismo Folgore.