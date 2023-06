FedEx Express Canada met 50 nouveaux véhicules de livraison BrightDrop entièrement électriques au travail

– Les 50 véhicules de livraison BrightDrop Zevo 600 entièrement électriques circuleront à Toronto, Montréal et Surrey.

– Ces véhicules font partie d’une initiative plus vaste, comprenant 2 500 véhicules électriques dans les sites de FedEx.

– Les fourgonnettes BrightDrop sont fabriquées à l’usine d’assemblage CAMI de GM en Ontario.

FedEx Express Canada a fait un grand pas vers la durabilité environnementale en déployant ses premiers véhicules commerciaux entièrement électriques en partenariat avec BrightDrop, l’entreprise de véhicules électriques commerciaux (VE) de GM. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une collaboration visant à réduire les émissions de carbone lors de la livraison sur le dernier kilomètre.

Cette initiative prévoit le déploiement de 50 véhicules de livraison électriques BrightDrop Zevo 600, tous fabriqués au Canada, pour desservir les communautés de trois grandes villes : Toronto, Montréal et Surrey. Ces véhicules électriques canadiens font partie d’un accord plus large qui comprend l’intégration d’un total de 2 500 véhicules électriques dans divers sites de FedEx, dont plus de 400 sont déjà en service en Californie du Sud.

Les véhicules commerciaux entièrement électriques ont été produits à l’usine d’assemblage CAMI de GM en Ontario, qui a commencé sa production de VE au Canada en décembre. Il est intéressant de noter que ce déploiement canadien marque la première aventure de BrightDrop en dehors des États-Unis. En 2021, FedEx Express a conclu un partenariat avec BrightDrop de GM, devenant ainsi son premier client officiel.

Steve Hornyak, directeur commercial de BrightDrop, l’a reconnu dans une déclaration. Il a déclaré : « FedEx est un collaborateur clé dans notre démarche visant à réduire les émissions de carbone lors des livraisons. En tant que premier client à déployer Zevos aux États-Unis et au Canada, FedEx montre au monde entier comment l’ajout de véhicules électriques peut contribuer à atteindre des objectifs ambitieux en matière de développement durable et à améliorer les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons ».