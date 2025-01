Faraday Future présentera des prototypes de véhicules électriques FX au CES 2025

Faraday Future présentera des prototypes de véhicules électriques FX plus abordables au CES 2025, avec des plans de production pour 2025.

Faraday Future présentera les prototypes de véhicules électriques FX au CES 2025, en mettant en avant ses projets de véhicules électriques à moindre coût.

La gamme FX comprend des options électriques et à autonomie étendue dont les prix se situent entre 20 000 et 50 000 $.

La production est prévue pour 2025, en attendant d’autres annonces au CES.

Faraday Future devrait dévoiler les prototypes de sa gamme de véhicules électriques FX lors du CES 2025, qui se tiendra du 5 au 7 janvier à Las Vegas. La sous-marque FX est conçue pour offrir des modèles plus abordables que le VUS haut de gamme FF 91 de la société.

La gamme FX, présentée pour la première fois en septembre lors d’une réunion avec les investisseurs, comprend deux modèles : le FX 5 et le FX 6. Les prix des véhicules devraient se situer entre 20 000 et 50 000 $ américains, en fonction des configurations et des caractéristiques. Les modèles seront disponibles avec des groupes motopropulseurs entièrement électriques ou à essence à autonomie étendue.

Les prototypes ont été expédiés de Pékin à Los Angeles et sont arrivés le 19 décembre, selon l’entreprise. Après leur présentation publique au CES, les véhicules seront développés et testés dans les installations de Faraday Future à Hanford, en Californie.

Faraday Future prévoit d’adopter un modèle de production allégé en actifs pour la série FX, en confiant éventuellement la fabrication à des partenaires contractuels. Cette approche reflète celle d’autres start-ups de véhicules électriques, dont la défunte Fisker. Il n’a pas été confirmé si la production aura lieu en Californie ou dans une usine extérieure.

L’entreprise prévoyait initialement un début de production en 2025 pour la gamme FX, mais des détails supplémentaires sur les délais de fabrication et de déploiement sont attendus pendant le CES.

Les projets d’expansion de Faraday Future s’inscrivent dans un contexte financier difficile. Le 22 décembre, l’entreprise a annoncé un nouvel engagement financier de 30 millions de dollars pour soutenir ses activités. Toutefois, ce montant reste modeste par rapport au capital généralement requis pour lancer de nouvelles plates-formes de véhicules.