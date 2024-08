Étude J.D. Power : Les constructeurs automobiles gaspillent de l’argent avec des équipements non désirés

Les écrans pour les passagers ne sont pas nécessaires, les commandes gestuelles ne sont pas à la hauteur

L’étude de J.D. Power met en évidence des niveaux de satisfaction variables à l’égard des technologies avancées des véhicules parmi les propriétaires de voitures neuves.

Les technologies d’intelligence artificielle telles que la climatisation intelligente sont bien accueillies, tandis que d’autres font l’objet de critiques pour des questions de fonctionnalité.

Genesis et Hyundai sont en tête du classement des marques, mettant en avant l’innovation, avec des récompenses pour diverses caractéristiques technologiques avancées.

L’étude de J.D. Power sur l’indice d’expérience technologique (TXI) pour 2024 aux États-Unis a révélé des niveaux variables de satisfaction des clients à l’égard des technologies automobiles avancées. L’étude, qui a interrogé 81 926 propriétaires de véhicules neufs de l’année modèle 2024 après 90 jours de possession, a révélé que si certaines fonctions basées sur l’intelligence artificielle sont bien accueillies, d’autres sont considérées comme problématiques ou inutiles.

La climatisation intelligente, une technologie basée sur l’IA, a gagné en popularité auprès des utilisateurs. En revanche, les technologies telles que la reconnaissance faciale, les lecteurs d’empreintes digitales et les commandes gestuelles intérieures ont connu moins de succès. L’étude fait état de 43,4 problèmes pour 100 véhicules en ce qui concerne les commandes gestuelles intérieures, 21 % des propriétaires déclarant que ces fonctions manquent de fonctionnalité.

J.D. Power a introduit une analyse du retour sur investissement (ROI) pour aider les constructeurs automobiles à aligner leurs offres technologiques sur les attentes des clients. Cette analyse classe les technologies selon qu’elles sont « indispensables », « agréables à avoir » ou « non nécessaires ».

L’étude a révélé que de nombreux propriétaires restent indifférents aux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). L’assistance active à la conduite a reçu une faible note d’utilité perçue de 7,61 sur 10. Les écrans d’affichage pour les passagers ont été classés comme « non nécessaires » par de nombreux propriétaires, 10 % seulement des véhicules transportant quotidiennement des passagers à l’avant.

Tesla, connue auparavant pour la grande satisfaction de ses clients à l’égard de sa technologie, a enregistré une baisse de satisfaction à mesure que sa base de clients s’élargissait au-delà des premiers utilisateurs. La surveillance directe du conducteur dans les véhicules Tesla a reçu une note de 7,65.

Dans le classement des marques, Genesis est arrivé en tête du segment haut de gamme pour l’innovation pour la quatrième année consécutive, avec une note de 584 sur 1 000. Hyundai a pris la tête des marques du marché de masse pour la cinquième année consécutive avec une note de 518.

L’étude a également décerné des prix dans diverses catégories technologiques. Le Toyota Sequoia a reçu le prix de la commodité pour sa technologie de rétroviseur à caméra dans le segment du marché de masse. La Genesis GV70 et la Kia Carnival ont été récompensées pour l’alerte de trafic transversal avant dans la catégorie de l’automatisation émergente. La BMW iX a remporté le prix de l’énergie et du développement durable pour la conduite à une pédale, tandis que la BMW X6 et le Hyundai Santa Fe ont été récompensés pour leur clé numérique basée sur le téléphone dans la catégorie de l’infodivertissement et de la connectivité.

L’étude TXI complète l’étude de J.D. Power sur la qualité initiale et l’étude sur la performance, l’exécution et l’agencement des véhicules en mesurant l’efficacité avec laquelle les marques automobiles introduisent de nouvelles technologies sur le marché.