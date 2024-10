Est-ce que Hyundai songe à un VÉ plus abordable?

Le Casper EV s’inscrirait dans un segment plus urbain.

Rien n’a été confirmé par Hyundai à propos du Casper EV.

Au moment d’écrire ces lignes, le modèle électrique le plus abordable de Hyundai s’appelle Kona, mais cette situation pourrait bien changer, alors que le sympathique mini-utilitaire urbain Casper a été aperçu en Californie.

Il faut rappeler que le Hyundai Casper EV n’est pas destiné à une commercialisation nord-américaine, mais avec l’inflation salé des récentes saisons, il n’est vraiment pas impossible d’assister à un changement de cap de la part de la haute direction du géant coréen.

Grâce à un prix d’entrée estimé à 23 000 $ US (ou même 20 000 $ US dans certains cas) sur le marché coréen, le Hyundai Casper EV trône déjà au sommet des ventes de VÉ de la marque… dans son marché local bien entendu. Et avec la méga-usine Hyundai qui prend forme dans le comté de Bryan, en Géorgie aux États-Unis, cette possibilité (de voir un nouveau véhicule électrique) s’ajouter à la gamme nord-américaine est bien réelle.

C’est que, voyez-vous, ce méga-complexe va uniquement se consacrer à l’assemblage de modèles électriques, en plus de la production de batteries au sein du même site.

Avec une autonomie estimée à 315 km sur le marché coréen, le Hyundai Casper EV pourrait se positionner comme un véhicule urbain idéal pour certains automobilistes qui n’ont pas besoin d’un gros véhicule pour leurs déplacements quotidiens. L’autonomie quelque peu réduite face à d’autres modèle pourrait évidemment effrayer une partie de la clientèle, mais pour plusieurs, cette distance possible est déjà amplement suffisante pour les emplettes et le sempiternel « auto-boulot-dodo ».

Le très populaire Ioniq 5 est déjà assemblé à cette usine en sol géorgien, tandis que le plus imposant Ioniq 9 (à trois rangées de sièges) y sera également produit. Est-ce que Hyundai osera s’aventurer dans un créneau jusqu’ici ignoré par l’industrie automobile en Amérique du Nord?

Si c’est le cas, on pourrait bien assister au retour des sous-compactes, même si Hyundai y est déjà inscrit avec son propre Venue à motorisation thermique.