Est-ce que Hyundai pourrait ajouter l’Ioniq 3 à sa gamme nord-américaine?

Pour l’instant, le Kona électrique constitue l’option la plus abordable dans le segment électrique.

D’autres modèles électriques sont à prévoir avec l’écusson Ioniq.

Le constructeur Hyundai vient à peine de présenter son nouveau multisegment électrique Ioniq 9 que déjà, les rumeurs s’intensifient pour la suite de l’histoire. Le géant coréen compte déjà sur le populaire Ioniq 5 et la berline aérodynamique Ioniq 6, sans oublier le Kona électrique qui joue la carte de véhicule d’entrée de gamme en ce moment.

Mais, pour élargir son auditoire électrique, Hyundai devra se pencher sur ce que sa division sœur Kia compte faire en ce sens. Avec la venue prochaine des Kia EV3 (multisegment) et Kia EV4 (berline utilitaire), Hyundai devra songer à reproduire ce modèle pour sa propre gamme de véhicules électriques.

C’est d’ailleurs dans cette optique qu’un Hyundai Ioniq 3 viendrait idéalement se joindre à l’alignement nord-américain de la marque, une option plus compacte que l’Ioniq 5 et assurément plus agile également. La possibilité de voir un Ioniq 3 en Amérique du Nord est bien réelle, surtout en tenant compte des dimensions limitées du récent Hyundai Inster, un minuscule multisegment électrique destiné à l’Europe et d’autres marchés à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

La publication britannique AutoExpress a d’ailleurs questionné le directeur du centre de design global de Hyundai, Simon Loasby, sur la possibilité de voir des véhicules davantage taillés pour répondre aux besoins spécifiques de certains marchés.

Et ce dernier n’a pas hésité, en laissant la porte ouverte sur cette façon de faire. Si le marché le permet et s’il y a une demande, le responsable du design de Hyundai a laissé savoir que le constructeur étudierait la question. En revanche, le principal intéressé a aussi indiqué que le design des véhicules électriques allait continuer d’évoluer, en ne se basant pas uniquement sur un seul style, comme c’est trop souvent le cas chez la concurrence.

Si le projet de ce futur Ioniq 3 est approuvé pour l’Amérique du Nord, on pourrait bien assister au lancement d’un véhicule électrique dépourvu des plus récentes percées de la marque en matière d’électrification, une manière de garder le prix à un niveau accessible.