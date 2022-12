Essai Routier Nissan Z 2023 : La Z musclée

Le prix de la nouvelle Nissan Z 2023 est de 46 498 $ au Canada.

La nouvelle Z est à la fois ancienne et nouvelle.

Je crois que ce que je pense de la nouvelle Nissan Z 2023 peut en déranger certains. Je sais aussi que je simplifie à l’extrême l’histoire de la nouvelle Z, mais il s’agit d’une vieille voiture rehaussée avec un moteur plus puissant. En d’autres termes, c’est un muscle car des temps modernes.

La plupart des générations de la Nissan Z n’ont jamais été considérées comme des voitures de sport à hautes performances. Il s’agissait plutôt de voitures de sport agiles et très divertissantes, pas nécessairement construites pour la vitesse en ligne droite. L’exception possible à cette règle était la Nissan 300ZX Z32 de 4e génération. Son moteur V6 3 litres biturbo produisait une puissance stupéfiante (pour l’époque, si l’on considère que la Ferrari 348 offrait 296 ch) de 300 ch et un couple de plus de 280 lb-pi. Ce type de puissance et la vitesse correspondante faisaient honte à de nombreux supercars de l’époque. Pour ces raisons, j’aurais pensé que baptiser la nouvelle Z sous le nom de 300Z ou 300ZX était logique…

Le couple bi-turbo

Ma réflexion est principalement due au fait que la nouvelle Nissan Z RZ34 de 7e génération est une fois de plus propulsée par un moteur V6 3,0 litres biturbo, hérité en partie du défunt coupé Infiniti Q60. La plupart des gens pensaient que le nom 400Z aurait été approprié étant donné la puissance de 400 ch de la voiture, mais évidemment, nous n’étions pas présents lors des réunions du département marketing.

C’est l’ajout du V6 3,0 L VR30DDTT, en remplacement du V6 3,7 L VQ37VHR atmosphérique, qui justifie l’appellation de muscle car de la nouvelle Z. Là où la 370 Z était rapide, la nouvelle Z l’est encore plus grâce à ses 400 ch et son couple de 350 lb-pi. Le moteur suralimenté peut être associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une boîte automatique Jatco à 9 rapports et, selon l’agressivité de l’accélérateur, le coupé atteint 100 km/h en un peu plus de 5 secondes. Il n’y a qu’une seule chose à redire à ce chiffre et c’Est qu’il correspond essentiellement au temps écoulé du même sprint de la 370Z, plus légère d’environ 70 kilos.

Mais la principale différence est que celle-ci dispose d’une quantité massive de couple. C’est cet ingrédient qui donne l’impression que la nouvelle Z est plus rapide. Il y a un autre petit problème avec le V6 à double turbo : il est beaucoup trop silencieux. Même si la 370Z était essentiellement aussi rapide, le couple de la nouvelle Z récompense presque immédiatement et généralement sans qu’il soit nécessaire de rétrograder.

Bons défauts

Cette transmission manuelle n’est pas faite pour les non-initiés ou les novices. Contrairement à celle que l’on trouve dans une Volkswagen Golf R, une Honda Civic Type R ou une Mazda MX-5, il faut faire attention à bien synchroniser la jambe gauche et le bras droit, et il faut mettre la bonne dose d’accélérateur pour ne pas donner trop de « gaz » ou manquer le changement de vitesse 3-4. La même implication est nécessaire lors d’un rétrogradage, ce qui sera facilité par la fonction SynchroRev Match disponible en option sur la finition Performance. Le simple fait qu’il y ait du travail à faire lors du passage des vitesses rend la nouvelle Z encore plus attachante.

Un autre élément est la direction, le feedback plus précisément, et l’absence de celui-ci. Il y a un délai long et quelque peu déconcertant entre l’action sur la roue et le retour de l’essieu avant vers le conducteur. Par contre, en étant bien à l’affut du comportement de la voiture, il est possible de savoir ce que font les pneus avant. Néanmoins, les moyens de transmission de l’information laissent à désirer.

Étant donné que la Nissan Z 2023 repose sur une plateforme de près de 15 ans mise à jour, on peut s’attendre à peu de raffinement par rapport à la 370Z, et aucun n’est fourni. C’est l’un des meilleurs aspects de la nouvelle Z, car elle se conduit comme une voiture plus ancienne. Contrairement à la Golf R, à la Type R et à la MX-5, la Z est brute et non filtrée, tout comme la merveilleuse Toyota GR Corolla. La tenue de route est bonne dans l’ensemble, mais elle devient rapidement angoissante sous l’effet de l’accélération, et ce, malgré le différentiel à glissement limité à embrayage mécanique et les pneus Bridgestone adhérents de la Performance testée. Heureusement, les freins Akebono de la Performance sont réactifs et puissants.

Un chef-d’œuvre de style à l’extérieur

Je dois admettre que j’ai trouvé que la nouvelle Nissan Z 2023 avait l’air moche au début. Cette opinion était basée sur les images du constructeur. Là où j’ai été le plus offensé, c’est par la découpe de la calandre rectangulaire avant, pourtant inspirée de la 240Z. Quelques secondes à peine après avoir reçu les clés de la voiture de presse, j’ai changé d’avis. En fait, c’est simple, elle est magnifique. Les autres éléments ajoutés à la Z sous la finition Performance sont les superbes jantes RAYS de 19 pouces en alliage forgé super léger, le becquet avant et l’aileron arrière.

Nissan propose judicieusement une variété de couleurs pour la Z, dont le bleu Seiran, le jaune Ikazuchi et le rouge Passion. Bien que mon modèle d’essai était gris bloc à l’extérieur, il arborait du cuir bleu dans tout l’habitacle.

Intérieur professionnel

Il y a quelques nouvelles touches à l’intérieur, comme un tableau de bord numérique de 12,3 pouces de série et un écran tactile de 8 pouces, mais il y a un lien clair et visuel entre la 370Z et la nouvelle Z. Une bonne partie de l’appareillage est reprise, y compris les commandes de climatisation. Ces dernières sont positionnées sous l’écran et ne sont pas éclairées, et les informtaions ne s’affichent sur l’écran tactile.

Sinon, la triple jauge au sommet de la console centrale est présente et les sièges, à commande électrique, chauffants et recouverts de cuir dans la Performance, offrent soutien et confort.

J’adore la nouvelle Z

C’est vraiment une voiture musclée qui a été suffisamment modernisée pour pour 2023 par rapport au modèle précédent grâce en partie à son moteur plus puissant et plus riche en couple. Elle n’est pas tout à fait facile à conduire et, pour cette raison (et les majorations des concessionnaires), elle ne se retrouvera pas dans toutes les allées.

J’ai eu la chance de piloter une Toyota GR Supra 2023 équipée d’une boîte manuelle (68 640 $ ! !) deux semaines après avoir conduit la nouvelle Z et sans hésiter, je sauterais sur la Nissan plutôt que sur la Toyota. En revanche, la GR Supra est lourde, alourdie par le désir de plaire sur la route, et donc moins une vraie voiture de pilote. De plus, malgré la difficulté de la boîte de vitesses de la Z, elle est beaucoup plus gratifiante que celle de la Supra, qui donne une impression de légèreté.

La Nissan Z 2023 est un rare exemple de voiture qui n’est pas conçue pour plaire aux acheteurs. Son seul but est d’être fidèle à ses racines.

Note finale : pas besoin d’opter pour la Performance qui se vend 58 498 $. Économisez 12 000 $ pour acheter des jantes et, si une utilisation sur circuit est prévue, améliorez les plaquettes de frein.