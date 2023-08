Essai Routier Genesis Electrifié GV70 2023 : Il a tout pour lui

Genesis Electrifié GV70 2023 Points fort :

– La GV70 électrifiée est le véhicule électrique le plus attrayant à moins de 100 000 $.

– Il est luxueux, silencieux, rapide et efficace.

– Pour environ 85 000 $, aucun autre VUS haut de gamme n’offre autant de caractéristiques.

Genesis Electrifié GV70 2023 Points faible :

– Malgré ses qualités, la location du GV70 est la seule façon d’en obtenir un.

En 2023, l’achat d’un véhicule électrifié est automatique, tout comme l’achat d’un VUS. Dans le monde d’aujourd’hui, le luxe est un autre impératif. Hybride, hybride rechargeable ou entièrement électrique, de nombreux constructeurs automobiles offrent des alternatives et je suis ici pour dire que le Genesis Electrifié GV70 de 2023 est sans hésitation l’une de vos meilleures options.

Franchement, ce VUS électrique a tellement d’atouts que même son point le plus sensible, son autonomie, n’est pratiquement qu’une caractéristique parmi d’autres. Avec une autonomie estimée à 383 km grâce à sa batterie de bonne taille de 77,4 kWh, le GV70 Électrifié reste compétitif dans une certaine mesure. Par rapport à une Tesla Model Y, ce n’est pas un argument de vente. Par rapport à une Audi Q4 bien moins puissante, presque aussi chère, pas tout à fait aussi luxueuse et entièrement chargée, il est au même niveau. Mais en ce qui concerne les performances, il n’y a pas de comparaison possible.

La Genesis Electrifié GV70 2023 est exclusivement proposée avec deux moteurs, à l’instar des autres véhicules électriques du groupe Hyundai Motor basés sur la plateforme E-GMP. Comme la variante GV60 Performance, la GV70 affiche une puissance remarquable de 429 ch et un couple stupéfiant de 516 lb-pi. Lorsque la fonction « BOOST » est activée, le groupe motopropulseur est capable de mobiliser 54 chevaux supplémentaires pendant un intervalle de dix secondes, ce qui se traduit par une accélération exaltante. L’activation de la fonction BOOST permet au crossover, à partir d’un arrêt complet, d’effectuer le 0-100 km/h en environ 4 secondes, ce qui se traduit souvent par un léger patinage des 4 roues et un sourire malicieux sur mon visage.

Les performances de la GV70 Électrifié se mesurent également à sa capacité à se recharger rapidement. Comme les autres VE E-GMP de Hyundai Motor Group, ce VUS haut de gamme est capable d’une charge rapide de 350 kW qui permet à la batterie de se recharger de 10 % à 80 % en 18 minutes environ ou d’atteindre une extension d’autonomie de plus de 100 km en seulement cinq minutes, dans des circonstances idéales. Ce dernier point est crucial. Au cours de mes multiples expériences d’évaluation de l’EGM-P, malgré des conditions et un conditionnement préalables variés, je n’ai jamais dépassé la barre des 225 kW, même si j’étais branché sur un chargeur de 350 kW. Malgré cela, j’ai atteint une puissance de pointe de 185 kW, ce qui dépasse largement les capacités maximales de nombreux VE. Sincèrement, il est frustrant de ne jamais atteindre la puissance maximale.

Un autre élément qui pèse lourd en faveur de la GV70 est sa suspension à commande électronique avancée avec prévisualisation de la route. Cette configuration utilise des amortisseurs autorégulés qui exploitent les données de la caméra avant et du système de navigation pour ajuster de manière proactive la force d’amortissement. Par essence, ces amortisseurs sont exceptionnels, atteignant constamment l’équilibre idéal entre confort de conduite et maniabilité.

Un GV70 ordinaire ?

La plupart des gens le penseront. Et c’est pour cela que j’aime beaucoup le GV70 Electrifié. À moins d’avoir étudié le GV70 dans les moindres détails, il est impossible de les différencier, si ce n’est par la calandre complète du GV70 Electrifié, l’absence de trappe à carburant, les jantes uniques de 20 pouces, et c’est à peu près tout. En fait, le port de charge est parfaitement intégré dans le bouclier avant, ce qui le rend pratiquement invisible. Cela pose également un problème en hiver — vous le verrez.

À l’intérieur de l’habitacle, les passagers sont accueillis par la qualité de l’exécution, les matériaux les plus nobles et le souci du détail. Comme il n’y a qu’une seule version au Canada, l’intérieur de la Genesis GV70 respire le luxe grâce au cuir Nappa matelassé qui donne une sensation de bien-être, complété par des accents de suède et une garniture de pavillon, et l’ajustement et la finition sont de premier ordre. Genesis ne fait pas non plus de compromis en matière d’équipements, puisque la voiture est également équipée de sièges avant extra-confortables et refroidis, d’un IP numérique de 12,3 pouces, d’un écran tactile de 14,5 pouces, d’un affichage tête haute, d’une pompe à chaleur, d’un système audio premium Lexicon, et bien d’autres choses encore.

Les commandes, les menus et l’ergonomie sont intuitifs et généralement simples. Le petit écran du système de chauffage, de ventilation et de climatisation nécessite une attention particulière, mais ce n’est pas une raison pour s’en désintéresser.

C’est ici que vous devriez faire vos achats

Acheter un contrat de location, plus précisément. Comparativement à tout ce qui est actuellement offert et qui le sera bientôt, pour 85 000 $, la Genesis se compare merveilleusement à la Tesla Model Y, à la BMW iX, à la Mercedes-Benz EQB, à la Lexus RZ 450e, et à bien d’autres. De manière réaliste, le GV70 se trouve être un parfait juste milieu au sein du groupe lorsqu’il s’agit de considérations d’achat.

La Genesis Electrifié GV70 2023 est un véhicule électrique luxueux et impressionnant qui ne peut pas décevoir, et qui ne décevra pas.