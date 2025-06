Essai routier de l’Audi Q4 e-tron 55 2025 : bien plus qu’un simple ID.4 chic

Le VUS électrique d’entrée de gamme d’Audi étonne par son confort et son raffinement si on choisit bien.

Le Q4 55 offre une autonomie solide, de bonnes performances et un confort digne d’un modèle haut de gamme

Les versions bien équipées flirtent avec le prix du Q6 ou du Genesis GV70 électrique

À privilégier en location et avec peu d’options, trop d’extras nuisent à sa valeur

Quand j’ai pris le volant de l’Audi Q4 e-tron 55 2025, je n’étais pas particulièrement fébrile. Non pas parce que la fiche technique est décevante, mais parce qu’elle repose sur la même plateforme que le Volkswagen ID.4. Si vous connaissez ce modèle ou l’avez vu tenter de suivre l’évolution rapide du marché des VÉ, vous comprenez mon scepticisme initial.

Mais voilà : le Q4 est meilleur. Nettement meilleur.

Il s’agit actuellement du plus petit VUS électrique d’Audi. Même s’il a été présenté pour la première fois en 2019, il conserve une allure moderne grâce à quelques retouches bien dosées. Il s’intègre parfaitement à la gamme actuelle d’Audi, autant en design qu’en qualité d’assemblage. Il a même été l’un des premiers à adopter le langage stylistique EV d’Audi.

Q4 55 : simple et efficace

La version mise à l’essai, le Q4 55, propose deux moteurs et la traction intégrale. Au Canada, il débute à 68 400 $, tandis que la version de base à propulsion (le 45) coûte 63 400 $. Pour ce prix, on obtient une batterie de 82 kWh, des sièges avant chauffants à réglage électrique, du cuir, un toit panoramique, un éclairage DEL complet, un écran central de 10,1 pouces et un tableau de bord numérique de 10,25 pouces. C’est déjà bien garni.

La puissance grimpe à 335 chevaux, avec une légère baisse d’autonomie par rapport au 45. Mais pour le quotidien, c’est amplement suffisant. Et bonne nouvelle pour nos hivers : une thermopompe est incluse.

Là où ça se corse, c’est lorsque le prix monte. Mon modèle d’essai approchait les 85 000 $. À ce stade, le Q4 perd un peu de son attrait. Avec le groupe optique noir, les jantes bronze de 21 pouces, les phares à DEL matriciels et le système audio Sonos, il devient difficile de justifier ce prix quand on sait que le tout nouveau Q6 débute à 84 000 $ avec une meilleure autonomie, plus de puissance et des technologies plus récentes.

Bref : allez-y mollo sur les options.

Agréable au volant

Malgré les grandes roues, le confort est impressionnant, grâce à la suspension à jambes de force à l’avant et à l’essieu multibras à l’arrière. La direction est légère, prévisible, sans trop de rétroaction, rien de surprenant pour un VÉ.

Pour le freinage régénératif, Audi propose des palettes derrière le volant. Petit bémol : chaque fois qu’on appuie sur l’accélérateur, le niveau de régénération revient à la normale. J’ai donc préféré utiliser le mode « B » via le levier de vitesses, qui offre un ralentissement constant, idéal en ville. Il n’amène pas le véhicule à l’arrêt complet, mais je ne m’ennuie pas du mode à une pédale.

L’autonomie est estimée à 414 kilomètres, qui peuvent être suffisants pour la majorité des conducteurs, même l’hiver avec un peu de planification. La recharge rapide atteint 175 kW, ce qui permet de regagner pas mal d’énergie durant une course à l’épicerie ou un café.

Le raffinement Audi

L’intérieur est typiquement Audi : soigné, bien pensé, bien assemblé. Les sièges sont confortables, les commandes bien placées, et hourra, les boutons physiques pour la climatisation sont encore là. Le système Sonos est une belle addition, mais uniquement s’il fait partie d’un ensemble à prix raisonnable.

Le volume de chargement est donné à 520 litres, mais il semble plus grand grâce à l’espace sous le plancher. L’espace à l’arrière est un peu juste avec deux sièges d’enfants, mais on s’en sort. La visibilité est excellente, surtout avec la petite vitre près du pilier A.

Alors, on l’achète ?

Oui, mais à deux conditions : optez pour une version peu équipée, et louez-le. Ne l’achetez pas. Le Q4 est bien conçu, agréable à vivre, et bien plus raffiné que son cousin ID.4. Mais les avancées rapides en matière de VÉ pourraient vite le faire paraître vieux face à la relève comme le Q6.

Si vous cherchez un VUS électrique élégant, bien construit, et que vous savez rester raisonnable sur le prix, le Q4 e-tron 55 mérite votre attention.

Tableau Comparatif Audi Q4 e-tron 2025

Caractéristique Audi Q4 e-tron 2025 Cadillac OPTIQ 2025 Lexus RZ450e 2025

Prix de base $63,400 $63,433.00 $63,030 Puissance (kW) 210 - 250 kW 247 kW 230 kW Puissance (ch) 281 - 335 ch 300 ch 308 ch Capacité batterie (kWh) 82 kWh 85 kWh 71.4 kWh Autonomie annoncée 414 - 463 km 486 km 315 - 354 km Recharge max. Niveau 2 9.6 - 11 kW 11.5 kW - 19.2 kW 6.6 kW Recharge max. DC (kW) 175 kW 150 kW 150 kW Cons. Combinée 18.3 - 21 kWh/100 km 20.4 kWh/100 km 22.4 kWh/100 km Volume Coffre 701 L 736 L 988 L Capacité de remorquage 1,200 kg (2,646 lb) 680 kg (1 500 lb) 750 kg (1,653 lb)