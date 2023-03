Essai routier de la Toyota Corolla XSE AWD 2023 : Une Corolla pimpante

Points forts de la Toyota Corolla 2023 :

– En 2023, il y a vraiment une Corolla pour tout le monde, même pour les acheteurs de berlines haut de gamme à traction intégrale.

– Avec sa motorisation hybride et sa transmission intégrale, cette Corolla est hyper efficace et amusante à conduire.

– Elle est aussi très belle…

Points faibles de la Toyota Corolla 2023 :

– À près de 35 000 $, la Corolla testée est chère.

– Comme toujours, l’eCVT nuit quelque peu à l’expérience de conduite.

L’un des nombreux problèmes en Amérique du Nord est que nous achetons toujours trop gros, ou trop cher. Pour remédier à ce problème, Toyota présente la famille de véhicules Corolla la plus complète qui soit, et l’une d’entre elles est la berline.

Il y a une Corolla pour tous

Avec une version à hayon, un multisegment et une berline, la Corolla ne pourrait être plus brillante qu’avec l’ajout d’une familiale à boite manuelle à 6 vitesses, turbocompressé, hybride, à traction intégrale — si tel était le cas, mon argent changerait de mains rapidement.

Le problème, c’est que lorsqu’une Toyota Corolla Cross fait l’affaire, les Nord-Américains préfèrent acheter un RAV4. Ou pire, un Toyota Highlander, au lieu d’un RAV4. Si les arguments en faveur de l’achat d’un véhicule plus grand peuvent parfois être valables, l’une des raisons en faveur du passage à la classe supérieure était l’équipement et les caractéristiques. Aujourd’hui, avec la dernière génération de sa bien-aimée Corolla, Toyota annonce à tout le monde qu’il est désormais possible d’en avoir une avec tous les équipements et toutes les caractéristiques.

Hybride haut de gamme

Exemple concret : la Toyota Corolla Hybrid XSE AWD 2023 testée. À un peu plus de 34 000 dollars, c’est la nouvelle berline Corolla la plus chère de tous les temps grâce à son niveau d’équipement. Toutefois, les quelque 4 500 dollars supplémentaires par rapport à la Hybrid SE AWD s’expliquent par un siège conducteur électrique, des sièges recouverts de softex et des sièges chauffants à l’avant et à l’arrière – ce qui n’en vaut pas la peine, d’autant que la SE offre les mêmes performances et la même efficacité.

Le groupe motopropulseur de la Corolla hybride se compose d’un moteur 4 cylindres de 1,8 litre couplé à deux moteurs-générateurs dans le cadre de la transmission à variation continue de type planétaire, ou eCVT, de série. Toutes les versions, à l’exception de la LE FWD, disposent également d’un moteur électrique secondaire monté à l’arrière pour alimenter les roues arrière. Dans le style typique de Toyota, la puissance totale du système est inconnue, mais le 1,8 litre développe 138 ch et 105 lb-pi de couple. Mon dynamomètre fessier me dit que ces chiffres sont probablement supérieurs d’environ 25 et 75 respectivement.

Le signe le plus évident est que ma tête est poussée vers l’arrière contre l’appui-tête lors d’une forte accélération. C’est particulièrement vrai à l’arrêt, où les moteurs électriques délivrent un couple maximal. Bien que la transmission à variation continue (eCVT) fasse ce que fait une transmission à variation continue (CVT), c’est-à-dire bourdonner occasionnellement en cas d’accélération soutenue, en mode de conduite ECO et avec le bon état d’esprit, c’est plus que tolérable. Le plus intéressant, c’est qu’en conduisant intelligemment, vous obtiendrez une moyenne d’un peu plus de 5 litres aux 100 kilomètres.

La qualité de roulement est également très bonne. La plateforme New Global Architecture-C de Toyota est merveilleusement solide et permet à la suspension de faire son travail. De plus, les doubles triangles arrière du châssis assurent un niveau d’agilité que peu de gens associent à une Corolla en dehors de la Corolla GR. J’ai été suffisamment amusé pour sourire toute la semaine dans ma Corolla berline.

Pas ennuyeuse !

Soyons honnêtes les uns envers les autres : L’actuelle Toyota Corolla de 12e génération, récemment mise à jour, a une allure décente. Si l’on devait se plaindre un tant soit peu du style, on ferait des concessions sur la face avant. La forme en croc des phares est trop agressive et, selon vos préférences en matière de rapport entre la calandre et le pare-brise, elle peut être exagérée.

Tous les autres aspects visuels, jusqu’à la double sortie d’échappement et aux jantes en alliage multibranche de 18 pouces de la voiture d’essai, font de la Corolla 2023 une voiture séduisante. Et, à mon avis, bien plus agréable à regarder que la Corolla Cross.

Spacieuse et luxueuse

La mise à jour 2023 de la Toyota Corolla a apporté un certain nombre d’améliorations, notamment un écran tactile de 8 pouces de série, le système Toyota Safety Sense 3.0 et le nouveau système Toyota Audio Multimedia.

Ce qui n’est pas nouveau, c’est l’habitabilité de la Corolla. Elle accueillera sans problème cinq passagers, même si ceux qui sont assis aux places arrière latérales trouveront le dégagement pour la tête un peu juste. Par ailleurs, l’habitacle est agréable et la visibilité est vraiment bonne grâce aux minces piliers « A ». Je me permettrai de me plaindre de la décision de Toyota de ne pas offrir le volant chauffant offert avec tous les modèles à traction intégrale — il n’est que partiellement chauffant.

De la mégaefficacité à la mégapimpante

Au moment où j’écris ces lignes, une nouvelle Corolla GR se trouve dans mon allée. Bien qu’elle ne soit pas une Corolla ordinaire, elle sert à démontrer que Toyota a maximisé (ou presque, voir le commentaire sur le wagon ci-dessus) la sous-marque et qu’il y a vraiment une Corolla pour répondre à tous les besoins. Cela s’applique même à ceux qui auraient autrefois acheté une voiture plus grande pour obtenir des sièges arrière chauffants et une transmission intégrale — ce n’est plus nécessaire.

Et si la Corolla berline est trop « petite », vous pouvez toujours obtenir exactement la même chose dans une Corolla Cross.