Le Mercedes-AMG GT VUS est un VUS électrique haute performance développant jusqu’à 1 153 chevaux

Ce VUS est basé sur la plateforme et le groupe motopropulseur de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes.

Trois versions seront proposées : GT 53, GT 55 et GT 63.

Le GT 63 sera capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes.

Environ cinq mois après avoir dévoilé la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes — son tout premier modèle électrique reposant sur la plateforme dédiée AMG.EA —, Mercedes-AMG ajoute un VUS basé sur cette même architecture.

En effet, le constructeur allemand a levé le voile plus tôt aujourd’hui sur le Mercedes-AMG GT VUS, un utilitaire sport électrique performant, à la frontière entre le format compact et intermédiaire, destiné à rivaliser avec le Porsche Cayenne électrique.

Avec des dimensions se situant entre le GLC électrique et le GLE à essence, mais plus long que ces deux derniers, ce modèle constitue un VUS entièrement inédit conçu sur les bases structurelles du coupé 4 portes plutôt qu’une simple déclinaison plus dynamique d’un véhicule existant chez Mercedes.

Cette filiation se reflète dans le design du Mercedes-AMG GT VUS, qui emprunte de nombreux éléments à la sportive, notamment la silhouette des blocs optiques, le panneau de calandre ovale orné de lamelles verticales éclairées, ainsi que le bandeau noir abritant six feux arrière circulaires.

À l’intérieur, les ressemblances sont encore plus frappantes, puisque le VUS adopte une planche de bord très similaire à celle de la GT Coupé 4 portes. Les conducteurs retrouveront ainsi un volant multifonction doté de molettes permettant de régler la dynamique de conduite, associé à une instrumentation entièrement numérique. L’écran du système d’infodivertissement est incurvé vers le poste de conduite pour accentuer l’effet cockpit, tandis que le passager avant bénéficie de son propre écran dédié.

La console centrale intègre également deux chargeurs sans fil pour téléphone ainsi que trois commandes rotatives servant à ajuster avec précision la réactivité du groupe motopropulseur, la fermeté de la suspension, le ressenti de la direction, ainsi que le comportement du rouage intégral et de l’antipatinage.

Partageant sa plateforme avec la GT Coupé 4 portes, le VUS se décline en deux configurations mécaniques réparties sur trois versions : la livrée de base GT 53 compte sur deux moteurs électriques, tandis que les GT 55 et GT 63 profitent de trois moteurs à flux axial (deux à l’arrière et un à l’avant).

Le GT 53 est alimenté par une batterie de 106 kWh, alors que les deux autres variantes embarquent un accumulateur de 128 kWh. Tous trois reposent sur une architecture électrique de 800 volts autorisant des puissances de recharge atteignant 600 kW pour le GT 53 et jusqu’à 710 kW pour les GT 55 et GT 63. Mercedes indique qu’il est ainsi possible de passer de 10 à 80 % de charge en à peine 11 minutes sur le GT 53, et en 12 minutes sur les GT 55 et GT 63.

Le GT 53 affiche une puissance de pointe de 536 chevaux (pour une puissance continue de 362 chevaux) et un couple établi à 590 lb-pi. La puissance maximale peut être maintenue pendant 53 secondes consécutives.

Cette configuration permet au Mercedes-AMG GT VUS d’entrée de gamme d’atteindre une vitesse de pointe limitée électroniquement à 230 km/h et de boucler le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes. Le 0 à 200 km/h s’effectue quant à lui en 14,6 secondes.

L’autonomie du GT 53 est évaluée jusqu’à 668 km selon le cycle d’essai WLTP, ce qui devrait correspondre à environ 570 km selon la norme nord-américaine de l’EPA.

Grâce à sa configuration à trois moteurs, le GT 55 délivre 805 chevaux en pointe pendant un maximum de 55 secondes et 711 chevaux en continu, pour un couple maximal de 1 372 lb-pi. Ces chiffres suffisent à atteindre une vitesse maximale limitée électroniquement à 270 km/h, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,1 secondes et un 0 à 200 km/h en 9,9 secondes.

L’autonomie de ce modèle est estimée jusqu’à 700 km WLTP grâce à sa batterie de plus grande capacité, ce qui devrait se traduire par environ 600 kilomètres selon le protocole de l’EPA.

Enfin, le Mercedes-AMG GT 63 tire encore plus de performance de ces mêmes organes mécaniques, développant une puissance maximale de 1 153 chevaux disponible durant 63 secondes et un couple de 1 475 lb-pi. La puissance continue demeure identique à celle du GT 55, soit 711 chevaux.

Avec ce gain de puissance, le GT 63 est capable de franchir la barre des 100 km/h en seulement 2,7 secondes et d’atteindre 200 km/h en 7,2 secondes, la vitesse de pointe étant elle aussi bridée à 270 km/h.

L’autonomie annoncée pour cette déclinaison est identique à celle du GT 55.

Pour canaliser toute cette puissance, le VUS AMG s’en remet à la suspension pneumatique adaptative AMG ACTIVE RIDE CONTROL+, capable de maîtriser le tangage et le roulis sur chaussée dégradée ainsi qu’en conduite dynamique en virage, complétée par des roues arrière directrices actives et des freins aux dimensions généreuses.

Les GT 53 et GT 55 reçoivent des disques en acier de série, mais le GT 55 peut être équipé de freins en carbone-céramique à l’avant comme à l’arrière. Cet équipement est offert de série sur le GT 63.

Ce n’est pas un luxe compte tenu de la masse que ces freins devront stopper à répétition depuis de hautes vitesses : le GT 53 le plus léger affiche déjà 2 525 kg (5 567 lb) sur la balance. Le GT 55 pèse quant à lui 2 715 kg (5 986 lb), et le GT 63 s’établit à 2 695 kg (5 941 lb).

À titre de comparaison, la version la plus lourde de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes affiche 2 460 kg (5 423 lb).

Les grilles tarifaires de ce nouveau modèle n’ont pas encore été dévoilées, et l’on ignore pour l’instant quand il fera son entrée dans les concessions canadiennes de Mercedes-Benz. Ces détails devraient être précisés au cours des semaines ou des mois à venir.