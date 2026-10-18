Galerie photo : Les 10 meilleurs groupes motopropulseurs de 2026 selon Wards

Chaque année, Wards Auto publie son palmarès des 10 meilleurs groupes motopropulseurs offerts dans un véhicule neuf en Amérique du Nord. La cuvée 2026, dévoilée plus tôt cette semaine, marque une première historique pour l’organisation en étant entièrement composée de motorisations électrifiées : quatre véhicules entièrement électriques, quatre hybrides conventionnels et deux hybrides rechargeables.

Les groupes motopropulseurs retenus se distinguent par leurs performances, leur raffinement, leur efficacité énergétique ainsi que leur caractère innovant.

Voici les modèles 2026 figurant au palmarès des 10 meilleurs groupes motopropulseurs de Wards, présentés en ordre alphabétique :

BMW M5 Touring – V8 biturbo de 4,4 L hybride rechargeable

BMW M5 Touring Plug-in Hybrid | Photo: BMW BMW M5 Touring Plug-in Hybrid | Photo: BMW BMW M5 Touring Plug-in Hybrid | Photo: BMW BMW M5 Touring Plug-in Hybrid | Photo: BMW BMW M5 Touring Plug-in Hybrid | Photo: BMW BMW M5 Touring Plug-in Hybrid | Photo: BMW

La BMW M5 Touring transpose l’électrification haute performance au format familial, mariant un groupe motopropulseur dérivé de la course à la polyvalence d’une familiale. Sous le capot se trouve un V8 biturbo M de 4,4 litres développant 577 ch, appuyé par un moteur électrique synchrone à excitation permanente de cinquième génération logé directement dans la boîte M Steptronic à huit rapports. Ensemble, la motorisation M Hybrid libère une cavalerie imposante de 717 ch et 738 lb-pi de couple.

Un étage de pré-démultiplication breveté porte le couple effectif en entrée du moteur électrique à 332 lb-pi, garantissant une réponse incisive dès les premiers tours de roue avant même que les turbocompresseurs à double entrée n’atteignent leur plein régime. Alimentée par une batterie au lithium-ion de 14,8 kWh installée sous le plancher, la familiale peut parcourir jusqu’à 40 km en mode tout électrique ou pulvériser le 0 à 100 km/h en un temps estimé à 3,6 secondes. La puissance est transmise au sol par le rouage intégral M xDrive à prépondérance arrière et le différentiel actif M, alliant une convivialité zéro émission à de redoutables aptitudes sur circuit.

Chevrolet Corvette ZR1X – V8 biturbo de 5,5 L hybride

Chevrolet Corvette ZR1X | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette ZR1X | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette ZR1X | Photo: Chevrolet Chevrolet Corvette ZR1X | Photo: Chevrolet

La Chevrolet Corvette ZR1X propulse la sportive emblématique de l’Amérique au rang d’hypercar électrifiée à part entière. Au cœur de la bête réside le V8 LT7 biturbo de 5,5 litres assemblé à la main, doté d’un vilebrequin plat et de boîtiers d’échappement intégrés novateurs de type « maniturbo », transmettant 1 064 chevaux et 828 lb-pi de couple aux roues arrière via une boîte à double embrayage à huit rapports.

Ce bloc thermique est secondé par une traction intégrale électrifiée animée par un moteur électrique monté à l’avant, ajoutant 186 ch et 145 lb-pi de couple. Alimentée par un ensemble de batteries structurelles de 1,9 kWh éprouvé sur piste, l’unité d’entraînement avant demeure opérationnelle jusqu’à 257 km/h, sans aucune liaison mécanique avec l’essieu arrière. Cette synergie hybride génère une motricité phénoménale et une réponse instantanée à l’accélérateur, projetant la ZR1X de 0 à 96 km/h en moins de deux secondes et abattant le quart de mille sous la barre des neuf secondes.

Hyundai Palisade Hybride – 4 cylindres en ligne turbo de 2,5 L hybride

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Le Hyundai Palisade Hybride s’illustre au sein du palmarès des 10 meilleurs moteurs et systèmes de propulsion de Wards en insufflant une efficacité électrifiée au VUS porte-étendard à trois rangées de la marque. Sous le capot se trouve un moteur quatre cylindres en ligne turbocompressé de 2,5 litres, jumelé à deux moteurs électriques et à une boîte automatique fluide à six rapports, produisant une puissance combinée de 329 chevaux et un couple de 339 lb-pi.

Cette architecture électrifiée s’associe harmonieusement au rouage intégral mécanique HTRAC de Hyundai, garantissant une motricité sûre dans les pires conditions routières sans pénaliser la capacité de remorquage, évaluée à environ 4 000 lb. Au-delà de sa puissance généreuse et de sa consommation mixte moyenne de 8,1 L/100 km, le Palisade Hybride annonce une autonomie estimée à près de 1 000 km avec un seul plein. Des caractéristiques pratiques comme le mode « Stay » — qui fait fonctionner la climatisation et le système d’infodivertissement à partir de la batterie lorsque le véhicule est stationné — offrent une expérience feutrée inspirée des véhicules électriques, doublée d’une grande endurance pour les longues distances.

Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC Électrique – Deux moteurs électriques

Mercedes-Benz GLC EV 2027 (Photo par Mercedes-Benz) Test Drive elektrischer Mercedes-Benz GLC, Algarve, Portugal 2026. Exterieur: AMG Line, MANUFAKTUR opalithweiß bright Interieur: Ledernachbildung ARTICO / Stoff Sortland schwarz Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 18,9‒14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A;Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 18,9‒14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A* Test Drive electric Mercedes-Benz GLC, Algarve, Portugal 2026. Exterior: AMG Line, MANUFAKTUR opalite white bright Interior: ARTICO blackSortland fabric black Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology: Combined energy consumption: 18.9–14.9 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ efficiency class: A;Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology: Combined energy consumption: 18.9–14.9 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ efficiency class: A* Test Drive elektrischer Mercedes-Benz GLC, Algarve, Portugal 2026. Exterieur: AMG Line, MANUFAKTUR opalithweiß bright Interieur: Ledernachbildung ARTICO / Stoff Sortland schwarz Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 18,9‒14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A;Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 18,9‒14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A* Test Drive electric Mercedes-Benz GLC, Algarve, Portugal 2026. Exterior: AMG Line, MANUFAKTUR opalite white bright Interior: ARTICO blackSortland fabric black Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology: Combined energy consumption: 18.9–14.9 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ efficiency class: A;Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology: Combined energy consumption: 18.9–14.9 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ efficiency class: A* Test Drive elektrischer Mercedes-Benz GLC, Algarve, Portugal 2026. Exterieur: AMG Line, MANUFAKTUR opalithweiß bright Interieur: Ledernachbildung ARTICO / Stoff Sortland schwarz Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 18,9‒14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A;Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 18,9‒14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A* Test Drive electric Mercedes-Benz GLC, Algarve, Portugal 2026. Exterior: AMG Line, MANUFAKTUR opalite white bright Interior: ARTICO blackSortland fabric black Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology: Combined energy consumption: 18.9–14.9 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ efficiency class: A;Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology: Combined energy consumption: 18.9–14.9 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ efficiency class: A* Mercedes-Benz GLC EV 2027 (Photo par Mercedes-Benz) Test Drive elektrischer Mercedes-Benz GLC, Algarve, Portugal 2026. Exterieur: AMG Line, MANUFAKTUR opalithweiß bright Interieur: Ledernachbildung ARTICO / Stoff Sortland schwarz Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 18,9‒14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A;Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 18,9‒14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A* Test Drive electric Mercedes-Benz GLC, Algarve, Portugal 2026. Exterior: AMG Line, MANUFAKTUR opalite white bright Interior: ARTICO blackSortland fabric black Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology: Combined energy consumption: 18.9–14.9 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ efficiency class: A;Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology: Combined energy consumption: 18.9–14.9 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ efficiency class: A* Test Drive elektrischer Mercedes-Benz GLC, Algarve, Portugal 2026. Exterieur: AMG Line, MANUFAKTUR opalithweiß bright Interieur: Ledernachbildung ARTICO / Stoff Sortland schwarz Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 18,9‒14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A;Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 18,9‒14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A* Test Drive electric Mercedes-Benz GLC, Algarve, Portugal 2026. Exterior: AMG Line, MANUFAKTUR opalite white bright Interior: ARTICO blackSortland fabric black Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology: Combined energy consumption: 18.9–14.9 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ efficiency class: A;Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology: Combined energy consumption: 18.9–14.9 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ efficiency class: A*

Le Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC Électrique s’impose sur la liste de Wards en mettant en valeur l’architecture électrique de nouvelle génération du constructeur allemand. Ses deux moteurs synchrones à excitation permanente développent ensemble 483 chevaux et 590 lb-pi de couple, permettant de boucler le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. L’un des points forts de sa conception réside dans la boîte à deux rapports sur l’essieu arrière : un premier rapport court de 11:1 offre des accélérations vives à basse vitesse ainsi qu’une solide capacité de remorquage, tandis qu’un second rapport allongé de 5:1 optimise l’efficacité sur autoroute.

À l’avant, un dispositif de désaccouplement déconnecte le moteur sous faible charge afin de préserver l’énergie, tandis que les onduleurs en carbure de silicium assurent un rendement remarquable de 93 % de la batterie aux roues. L’énergie provient d’une batterie modulaire au lithium-ion de 94 kWh intégrant une chimie avancée d’anode silicium-graphite. Reposant sur une architecture électrique de 800 volts, le modèle autorise jusqu’à 563 kilomètres d’autonomie et supporte la recharge rapide CC jusqu’à 330 kW, permettant de faire passer la charge de 10 à 80 % en 22 minutes seulement.

Nissan Rogue e-Power – 3 cylindres en ligne turbo de 1,5 L hybride

Nissan Rogue Hybrid SR 2027 (Photo par Luc-Olivier Chamberland) Nissan Rogue hybride 2027 | Photo: Nissan Nissan Rogue Hybrid SR 2027 (Photo par Nissan) Nissan Rogue Hybrid SR 2027 (Photo par Luc-Olivier Chamberland) Nissan Rogue Hybrid SR 2027 (Photo par Nissan) 2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum 2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum Nissan Rogue e-Power 2027 Nissan Rogue Hybrid SR 2027 (Photo par Nissan) Nissan Rogue Hybrid SR 2027 (Photo par Nissan) Nissan Rogue Hybrid SR 2027 (Photo par Nissan) Nissan Rogue Hybrid SR 2027 (Photo par Nissan) 2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum Nissan Rogue Hybrid SR 2027 (Photo par Nissan)

Soulignant l’arrivée nord-américaine de la technologie e-POWER de Nissan, le Rogue e-Power 2027 s’octroie un prix Wards en réinventant le groupe motopropulseur du multisegment compact. Au lieu d’entraîner directement les roues, le moteur trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre agit strictement à titre de génératrice avec une efficacité thermique remarquable de 42 %, alimentant une batterie embarquée de 1,67 kWh ainsi que deux moteurs électriques.

Cette architecture hybride en série procure la réponse linéaire et instantanée d’un véhicule 100 % électrique, sans contrainte de recharge sur prise. La traction intégrale de série à deux moteurs développe 225 chevaux combinés, répartissant le couple avec souplesse entre les essieux pour une stabilité optimale par tous les temps. Le raffinement est bonifié par le freinage régénératif à pédale unique e-Pedal et le contrôle « Smooth Stop », qui supprime les à-coups lors des arrêts complets. Avec une consommation mixte estimée à 6,2 L/100 km, le Rogue Hybride conjugue la douceur de l’électrique à une autonomie sans stress pour les longs trajets.

Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid – 6 cylindres à plat biturbo électrique de 3,6 L hybride

Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid | Photo: Porsche Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid | Photo: Porsche Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid | Photo: Porsche Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid | Photo: Porsche Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid | Photo: Porsche Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid | Photo: Porsche Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid | Photo: Porsche Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid | Photo: Porsche Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid | Photo: Porsche

La Porsche 911 Carrera GTS remporte sa distinction Wards en intégrant une électrification axée sur la performance à la formule mythique de la sportive à moteur arrière. En son centre trône un six cylindres à plat réalésé à 3,6 litres, jumelé à un turbocompresseur novateur à assistance électrique (eTurbo) sans soupape de décharge (wastegate). Un moteur électrique intégré lance la turbine instantanément pour gommer tout temps de réponse, tout en agissant comme une génératrice capable de récupérer jusqu’à 15 ch (11 kW) à partir de l’énergie résiduelle des gaz d’échappement.

Poussant plus loin cette synergie issue de la compétition automobile, un moteur synchrone à excitation permanente intégré directement dans la boîte PDK à double embrayage à huit rapports renforcée fournit jusqu’à 53 ch et 110 lb-pi de couple instantané. Alimenté par une batterie compacte et légère de 1,9 kWh sous 400 volts logée à l’avant, le groupe motopropulseur atteint une puissance combinée de 532 chevaux et 449 lb-pi de couple — culminant sous la barre des 2 000 tr/min. L’ensemble procure une poussée linéaire et immédiate, arrachant la GTS du bitume avec une vigueur redoutable.

Rivian R2 Performance – Deux moteurs électriques

Rivian R2 2027 Rivian R2 2027 Rivian R2 2027 Rivian R2 2027 Rivian R2 2027

Le Rivian R2 Performance décroche un prix Wards en concentrant l’esprit d’aventure tout-terrain de la marque et son ingénierie électrique musclée dans une plateforme intermédiaire plus accessible. Misant sur une motorisation perfectionnée à traction intégrale à deux moteurs, cette version phare génère une puissance colossale de 656 chevaux et 609 lb-pi de couple. La livraison du couple est instantanée sur toutes les surfaces, catapultant le VUS de 0 à 100 km/h en aussi peu que 3,8 secondes et permettant des reprises vigoureuses de 80 à 113 km/h en seulement 1,55 seconde.

Conçu pour faire preuve d’une réelle polyvalence sur route comme hors piste, le R2 marie son châssis dynamique à une endurance remarquable au long cours, offrant une autonomie estimée pouvant atteindre 531 km. En associant les accélérations d’une voiture de sport à de véritables compétences hors route et à une efficacité concrète au quotidien, la configuration bimoteur de Rivian établit une nouvelle référence dans le segment très disputé des VUS intermédiaires électriques.

Subaru Trailseeker – Deux moteurs électriques

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Le Subaru Trailseeker se taille une place parmi les dix meilleurs systèmes de propulsion de Wards en déclinant l’ADN tout-terrain robuste du fabricant sous une forme électrifiée à deux moteurs. Livrant une solide cavalerie de 375 chevaux, le Trailseeker franchit le 0 à 96 km/h en 4,3 secondes seulement — ce qui en fait le modèle de série le plus rapide de l’histoire de Subaru.

Le rouage intégral symétrique électrique Subaru, revu et affiné, utilise des capteurs d’accélération et de transfert de charge dynamique à l’avant et à l’arrière. Il module activement la répartition du couple latéralement et d’un essieu à l’autre, de concert avec un freinage régénératif variable assurant une tenue de route rigoureuse sur les surfaces glissantes. Sous le plancher, une batterie lithium-ion de 74,7 kWh procure une autonomie estimée à 444 km selon Ressources naturelles Canada. Doté d’un port de recharge natif NACS, il accepte des puissances de charge rapide CC jusqu’à 150 kW, restaurant 10 à 80 % de sa charge en 28 minutes pour permettre aux amateurs de plein air de poursuivre leur route sans attendre.

Toyota RAV4 PHEV GR Sport – 4 cylindres en ligne de 2,5 L hybride rechargeable

Le Toyota RAV4 PHEV GR Sport s’impose au palmarès Wards en insufflant le tempérament de la course automobile à une référence électrifiée déjà bien établie. Mis au point avec l’expertise de TOYOTA GAZOO Racing, le modèle GR Sport associe une rigidité accrue du châssis, une suspension calibrée par GR et une direction assistée électrique réajustée à l’architecture hybride rechargeable de nouvelle génération de Toyota. Sous le capot, un moteur quatre cylindres efficace de 2,5 litres travaille de concert avec des moteurs électriques pour produire une puissance totale combinée de 324 chevaux, soit un gain de 22 ch par rapport à la génération précédente.

Livré de série avec la traction intégrale électronique, le RAV4 PHEV procure une motricité immédiate doublée d’une convivialité quotidienne bonifiée, revendiquant une autonomie en mode tout électrique estimée par le constructeur allant jusqu’à 80 kilomètres avec une pleine charge. Arbordant une calandre musclée GR Functional MATRIX et des jantes en alliage de 20 pouces, le RAV4 PHEV GR Sport combine les trajets quotidiens zéro émission à une dynamique de conduite enlevante.

Volvo EX60 P10 AWD – Deux moteurs électriques

Volvo EX60 P10 2027 (Photo par Connie Peters) Volvo EX60 P10 2027 (Photo par Connie Peters) Volvo EX60 P10 2027 (Photo par Connie Peters) Volvo EX60 2027 Volvo EX60 2027 Volvo EX60 2027 Volvo EX60 2027 Volvo EX60 2027

Le Volvo EX60 P10 AWD fait son entrée dans le cercle sélect de Wards en tant que premier véhicule conçu sur la nouvelle plateforme électrique modulaire SPA3 de Volvo Cars. Reposant sur une architecture électrique de 800 volts, l’EX60 combine des moteurs électriques avant et arrière développés à l’interne pour délivrer une puissance vigoureuse de 503 chevaux et 524 lb-pi de couple. L’intégration structurelle « cell-to-body », une nouvelle conception de cellules de batterie et des mégamoulages d’aluminium à l’arrière réduisent la masse tout en rigidifiant le châssis, permettant à ce VUS intermédiaire d’afficher une faible empreinte carbone comparable à celle du sous-compact EX30.

L’efficacité énergétique est au premier plan, avec une autonomie certifiée par Ressources naturelles Canada pouvant atteindre 531 kilomètres sur une seule charge avec les roues de série. La recharge est tout aussi rapide : le système à haute tension peut passer de 10 à 80 % en tout juste 18 minutes.