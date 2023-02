Essai routier de la Subaru Legacy 2023 : chanceuse dans sa malchance

La Subaru Legacy 2023 se détaille à partir de 34 845 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Habitacle confortable et bien conçu, excellent rouage intégral, peu énergivore.

Manque de caractère, prix d’admission plus élevée, commandes de climatisation distrayantes en conduisant.

Dans l’industrie automobile, il y a parfois des mystères qui ne s’expliquent pas. La Subaru Legacy 2023 fait partie du segment des berlines intermédiaires dont les ventes chutent année après année, malgré qu’il soit truffé de voitures très bien conçues.

On n’a qu’à regarder les chiffres de ventes du calendrier 2022 pour constater à quel point cette catégorie de voitures est en perdition au Canada. On note une chute de 40 % pour la Legacy, alors que les Honda Accord (-42 %), Hyundai Sonata (-33 %), Kia K5 (-30 %) et Toyota Camry (-12,5 %) ne font guère mieux.

En revanche, dans certains cas, la production de berlines a été interrompue en 2021 afin de libérer des micropuces pour des véhicules utilitaires beaucoup plus lucratifs et en demande. C’est le cas de la Chevrolet Malibu qui a vu ses ventes augmenter de 226 % après un calendrier 2021 désastreux. Même chose pour la Nissan Altima qui a vu ses ventes augmenter de 50 % par rapport à l’an dernier. Pour en revenir à la Subaru Legacy 2023, arrivée sur le marché à l’automne 2022, des problèmes d’approvisionnement de composants ont réduit la capacité de production à l’usine étasunienne du constructeur, alors la baisse des ventes n’est pas uniquement lié à la popularité décroissantes des berlines.

Pour le millésime 2023, la Legacy a reçu un rafraîchissement de mi-génération, avec une révision esthétique à l’avant de la voiture, une nouvelle teinte de carrosserie, des mises à jour de la suite de sécurité active Subaru EyeSight et du système multimédia, et bien plus. On a également réduit le nombre de déclinaisons, passant de cinq à trois, incluant désormais Tourisme, Limited et GT. On a notamment éliminé la déclinaison Commodité de base.

Les Tourisme et Limited sont équipées d’un quatre cylindres à plat de 2,5 litres, développant 182 chevaux et un couple de 176 livres-pied, assorti d’une boîte automatique à variation continue et d’un rouage intégral de série. Une puissance très convenable, selon nos habitudes de conduite, alors que la consommation ville/route/mixte de cette motorisation s’élève à 8,7 / 6,7 / 7,8 L/100 km. La Legacy se trouve dans la moyenne du segment en excluant les motorisations hybrides.

Pour les conducteurs plus pressés, la Legacy GT propose plutôt un bloc turbocompressé de 2,4 litres, développant 260 chevaux ainsi qu’un couple de 277 livres-pied disponible entre 2 000 et 4 800 tr/min. Dès que l’on appuie sur l’accélérateur, on remarque le couple beaucoup généreux à bas régime, qui rend les décollages plus vifs et évidemment plus agréables. Sa consommation ville/route/mixte de 10,1 / 7,9 / 9,0 est plus élevée que celle de la motorisation de base, bien entendu, mais l’écart n’est pas énorme. La bonne nouvelle, c’est que l’on utiliser de l’essence régulière sans problème avec le moteur turbo. Nous avons observé une moyenne de 9,3 L/100 km lors de notre essai hivernal.

La Subaru Legacy GT 2023 est-elle une vraie voiture de grand tourisme? Pas vraiment. Son acronyme GT ne signifie pas que la berline puisse dévorer les routes de campagne sinueuses avec brio, mais toutefois évoquer l’inverse. Les réglages de la direction et de la suspension sont toutefois modifiés par rapport aux autres versions de la Legacy. Dans tous les cas, on a affaire à une voiture confortable pour les longs trajets, comme il se doit.

Ce qui a toujours démarqué la Subaru Legacy des autres berlines, c’est son rouage intégral, qui figure de série depuis plus années déjà. Quelques concurrentes ont emboîté le pas ces derniers temps, alors que la Camry, la K5 et la Nissan Altima proposent désormais un rouage à quatre roues motrices. En revanche, le Legacy est la seule profitant d’un système à prise constante, apportant un niveau de confiance supplémentaire aux conducteurs lors de la saison froide. Et surtout lorsque l’on doit se déplacer en pleine tempête de neige. Les transmissions intégrales des autres berlines sont du type réactif, répartissant de la puissance aux roues arrière lorsqu’une perte d’adhérence est détectée. Le tout se fait en millisecondes, mais l’on accorde encore et toujours un léger avantage au système de Subaru.

L’habitacle de la Subaru Legacy 2023 n’a pas changé drastiquement par rapport au millésime précédent, affichant un design sobre, mais bien ficelé et surtout, ergonomique. Exception faite des commandes de climatisation au bas de l’écran tactile de 11,6 pouces, avec des zones de boutons un peu trop petites. Et ce, malgré une révision desdits boutons pour le millésime 2023.

Cet écran positionné à la verticale figure désormais de série dans toutes les Legacy vendues chez nous. Il permet d’exploiter un système bourré de fonctionnalités, dont l’intégration Apple CarPlay et Android Auto, maintenant accessible sans devoir brancher nos téléphones. En parlant de branchements, on retrouve maintenant des prises USB-C aux places avant et arrière, alors que des prises USB-A traditionnelles sont toujours disponibles. Surprise : dans la version GT, on a encore droit à un lecteur CD.

Parmi les autres changements, la version 4 du système Subaru EyeSight se retrouve maintenant dans le Subaru Legacy 2023. Il inclut de nouveaux boîtiers de caméras empêchant ceux-ci de se salir, et des éléments chauffants s’occupent de garder l’espace libre de givre ou de buée. En plus des deux caméras montées au pare-brise, la version GT en adopte une troisième élargie, permettant d’augmenter la visibilité frontale de 64 à 100 degrés. Enfin, le volant chauffant l’est maintenant tout autour de son rayon au lieu de l’être seulement sur les côtés.

Côté espace, on n’a rien à envier à la concurrence, alors que les dimensions figurent toutes dans la moyenne du segment. On note toutefois un grand dégagement pour les jambes à l’arrière, tant sur papier qu’en réalité. À 428 litres, le volume du coffre est également dans la moyenne parmi les intermédiaires, et son ouverture est très grande.

La Legacy 2023 se détaille à partir de 34 845 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que la version Limited est offerte à partir de 38 845 $ et la GT, 43 845 $. Elle n’est plus une aubaine, avec l’abandon de la variante la moins chère de l’an dernier, mais d’autres marques ont également adopté cette stratégie. En fait, il n’y a plus que la Malibu et la Sonata qui se vendent toute juste sous la barre des 30 000 $. La toute nouvelle Accord 2023 se détaille à partir d’environ 39 000 $, pour vous donner une idée.

Malgré les faibles ventes au Canada – elle occupe actuellement le dernier rang dans son segment – Subaru tient à la Legacy au sein de sa gamme. Elle se vendrait probablement davantage si le constructeur pouvait en assembler plus, mais chanceuse dans sa malchance, puisqu’elle partage bon nombre de composants avec le très populaire Subaru Outback, elle ne coûte probablement pas trop cher à commercialiser. On ne comprend pas pourquoi les consommateurs ne lui donnent pas plus d’attention, puisque qu’il s’agit d’une voiture confortable, sécuritaire, généralement fiable, peu énergivore parmi les modèles non hybrides et dotée de l’un des meilleures transmissions intégrales sur le marché. Il ne manque qu’un peu de caractère pour se rendre un peu désirable, ce que la version GT plus sportive n’est toutefois pas en mesure d’offrir.