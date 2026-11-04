Essai pneus Firestone Destination LE4 : le pneu qu’on peut pratiquement oublier

Le pneu routier remplace le LE3 et est proposé en 65 dimensions, avec des améliorations annoncées en matière de longévité et de freinage.

Les essais du Destination LE4 prévoient une durée de vie de la bande de roulement supérieure à celle de trois pneus routiers concurrents.

Firestone rapporte des distances de freinage plus courtes sur chaussée sèche et mouillée lors de ses essais comparatifs internes.

Les essais routiers ont révélé un roulement silencieux et une meilleure maîtrise du véhicule dans les accumulations d’eau.

Le Destination LE4 est le plus récent pneu routier de Firestone destiné aux multisegments, aux VUS et aux camionnettes. Il remplace le LE3 afin d’offrir une meilleure longévité et des distances de freinage plus courtes.

Le LE4 possède une bande de roulement initialement plus profonde que celle de son prédécesseur, tandis que la largeur revue de ses nervures vise à limiter l’usure irrégulière. Il combine également des lamelles 3D plus fines, conçues pour préserver l’adhérence sur chaussée mouillée et dans la neige légère à mesure que la bande de roulement s’use (bien qu’il ne s’agisse pas d’un « vrai » pneu d’hiver), ainsi que des nappes de carcasse légères et très résistantes renforcées de câbles d’acier.

Lors d’une évaluation de l’usure réalisée avec des pneus de dimension 265/70R17 montés sur des Chevrolet Silverado 1500 2020, la durée de vie projetée du LE4 était supérieure de 16 % à celle du LE3, de 9 % à celle du General Grabber H/T et de 43 % à celle du BFGoodrich Advantage Control HT. L’essai comparait la rainure présentant l’usure moyenne la plus prononcée sur des pneus qui n’avaient fait l’objet d’aucune permutation.

À 88 km/h, les essais de freinage internes de Firestone ont démontré que le LE4 immobilisait le véhicule sur une distance inférieure de 2,4 mètres à celle du Toyo Open Country H/T II, tant sur chaussée sèche que mouillée. Par rapport au BFGoodrich, les distances étaient inférieures de 1,2 mètre sur chaussée mouillée et de 0,6 mètre sur chaussée sèche. Le LE4 s’arrêtait également 0,6 mètre plus court que le LE3 lors des essais sur chaussée sèche.

Offert en 65 dimensions, le LE4 convient à des véhicules allant du nouveau Mazda CX-5 et le Toyota RAV4 VEHR aux modèles pleine grandeur comme le Ford F-150 et le Nissan Armada.

Comportement sur la route

Les essais routiers réalisés au volant de Jeep Wagoneer de location chaussés de pneus LE4 de dimension 275/55R20 n’ont révélé aucune faiblesse évidente en conduite normale. Les pneus se sont montrés silencieux et stables dans les rues urbaines, tandis que leurs réactions dans les bretelles d’autoroute étaient prévisibles. Ils n’attiraient pas l’attention par des bruits ou des réactions brusques, conformément au comportement rassurant attendu d’un pneu routier. En conduite quotidienne, les Wagoneer demeuraient bien maîtrisés, avec une réactivité suffisante pour les bretelles d’accès et la circulation urbaine comprises dans le parcours.

Un slalom inondé, effectué au volant de Dodge Durango de location, a permis de mettre en évidence une qualité plus précise. Firestone a comparé directement des véhicules équipés de LE4 à des Durango chaussés de pneus Toyo Open Country H/T, sur le même parcours et dans les mêmes conditions. Avec quelques millimètres d’eau stagnante, les Toyo perdaient rapidement leur adhérence. Les LE4 continuaient de franchir le slalom en manifestant beaucoup moins de sous-virage et de survirage, tout en maintenant mieux leur trajectoire lors des transferts de charge latéraux et des freinages. La différence était immédiate : alors que les Toyo semblaient perdre leur adhérence presque instantanément, les LE4 demeuraient stables lorsque les Durango changeaient de direction et ralentissaient.