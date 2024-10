Essai long term Kia EV9 Land AWD, conclusion : Puissance, espace et efficacité dans un ensemble audacieux

– Le Kia EV9 Land AWD 2024 combine une puissance impressionnante, une efficacité et un espace familial pour les longs trajets.

– Sa configuration à deux moteurs délivre 379 chevaux, 516 lb-pi de couple et une autonomie indiquée de près de 540 km.

– Des caractéristiques pratiques, comme les fauteuils capitaines de la deuxième rangée, améliorent le confort, même si de légères imperfections persistent.

Après avoir passé un peu plus de neuf semaines avec le Kia EV9 Land AWD 2024, on peut dire que ce VUS électrique a laissé une impression durable. Et il va me manquer. Non seulement parce qu’il marque la fin de l’été (un peu déprimant), mais aussi parce que ce véhicule est un véritable concentré de puissance sur roues. Kia Canada a eu la gentillesse de me prêter l’EV9 pour une période prolongée, et même si je n’ai pas réussi à vivre toutes les aventures que j’avais prévues, ce VUS à trois rangées entièrement électrique a quand même conquis mon cœur.

Commençons par dire qu’il ne s’agit pas d’un VUS ordinaire. Le Kia EV9 est une bête, tant en termes de taille que de performances. Son design frappant le rend impossible à ignorer, avec un look carré et futuriste qui vous séduira plus, vous passerez de temps avec lui. C’est l’un de ces véhicules qui, une fois qu’on a goûté à ses capacités, nous fait demander s’il est possible de revenir aux VUS à essence — je ne crois pas que ce soit le cas.

Des performances qui font mouche

J’avais le modèle Land AWD, la première version équipée d’une configuration à deux moteurs pour une puissance combinée de 379 chevaux et un couple fou de 516 lb-pi. C’est rapide. Vraiment rapide. Pour un véhicule aussi massif, il se déplace comme un athlète. Le couple instantané est addictif — sérieusement, aucun VUS à trois rangées à moteur à combustion interne ne peut suivre, à l’exception peut-être d’un Dodge Durango SRT. Je me suis retrouvé à décoller de la ligne sans effort, avec suffisamment de puissance pour rendre les trajets quotidiens vraiment amusants. Et même lorsqu’il est chargé à bloc avec six passagers, l’EV9 est exceptionnellement athlétique.

Mais il n’y a pas que la vitesse. L’EV9 est également efficace. J’ai toujours été impressionné par son efficacité après avoir parcouru 3 000 km. Elle a consommé environ 22 kWh aux 100 km, ce qui est incroyable pour un véhicule de cette taille et qui dépasse les 6 000 livres avec le matériel et les personnes à bord. Avec une batterie de 99,8 kWh, ce modèle à transmission intégrale offre une autonomie estimée à 451 kilomètres, mais j’ai pu constater qu’elle s’approchait plutôt des 540 kilomètres selon les conditions. Pour les longs trajets, cela met fin à l’angoisse de l’autonomie. La recharge s’est également déroulée sans problème. Bien que je n’aie pas eu l’occasion d’essayer la charge rapide de 350 kW (apparemment, elle plafonne à 230 kW), même sur un chargeur de 180 kW, le VUS s’est rapidement rechargé, ce qui contribue une fois de plus à faire de l’anxiété liée à l’autonomie un problème inexistant.

Espace et confort : testé en famille

En tant que père de famille, l’espace et le confort sont essentiels lorsque nous sommes six dans la voiture. C’est là que l’EV9 brille. Cependant, une mise en garde s’impose si l’on n’opte pas pour les sièges capitaines de la deuxième rangée : les enfants grimpent sur la banquette de la deuxième rangée dès qu’ils en ont l’occasion et, selon leur humeur, activent la partie rabattable à 40 % alors que quelqu’un est encore assis sur le siège — peut-être s’agit-il seulement de mes enfants…

C’est pour ces raisons que les sièges capitaines (ensemble Premium pour la Land AWD) sont nécessaires pour les familles comme la mienne. Ils permettent aux enfants de se faufiler entre les rangées et facilitent l’accès à l’arrière pour les plus petits. J’opterais à chaque fois pour cette configuration à six places. Les sièges de la troisième rangée sont étonnamment adaptés aux adultes. Même les passagers de grande taille peuvent s’y installer, même si, pour les longs trajets, ils voudront peut-être changer de place.

En ce qui concerne le rangement, la situation est bonne, mais pas parfaite. Avec la troisième rangée relevée, vous disposez de 573 litres d’espace de chargement, ce qui permet de ranger quelques sacs, une petite glacière et quelques objets de première nécessité, mais c’est pas mal tout. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai été déçu de ne pas pouvoir installer mon coffre de toit (indice : les barres transversales de toit Kia pour les rails encastrés sont chères chez le concessionnaire). Si vous ne transportez pas un grand nombre de personnes, le fait de rabattre la troisième rangée à plat augmente l’espace à 1233 litres, ce qui vous donne tout l’espace dont vous avez besoin.

À l’intérieur, l’EV9 est bien construit et convaincant par sa durabilité, même s’il ne s’agit pas d’un véhicule de luxe. Les matériaux sont solides, et après plus de deux mois d’utilisation, tout a résisté à l’usure familiale habituelle. Les sièges en similicuir ont supporté sans broncher les éclaboussures, les miettes et tout ce que les enfants peuvent leur infliger. À l’avant, tout est question de confort et de technologie, avec un support lombaire électrique, des sièges chauffants et refroidissants, et de nombreux espaces pour ranger des objets hétéroclites. De plus, j’ai adoré le volant — il a une prise parfaite et se sent bien dans les mains.

Quelques bizarreries, mais rien de rédhibitoire

Aucune voiture n’est parfaite, et l’EV9 présente quelques bizarreries. Les poignées de porte extérieures peuvent être frustrantes, surtout lorsqu’elles ne se déploient pas du premier coup ou qu’elles ne réagissent pas lorsque je me tiens à proximité, télécommande en main. Et la console centrale, bien que pratique, est sujette à des secousses — jetez un trousseau de clés ou une boisson avec des glaçons dans le porte-gobelet, et le cliquetis vous rendra fou — c’est ce qui m’est arrivé.

Je ne suis pas admirateur de la suspension à correcteur d’assiette automatique qui équipe la version GT-Line. Elle donne l’impression d’une conduite irrégulière, les suspensions avant et arrière semblant faire ce qu’elles veulent. Heureusement, la version Land que j’ai conduite n’était pas équipée de cette suspension, mais la conduite n’en était pas moins inégale. Les deux extrémités ont souvent donné l’impression d’agir chacune de leur côté, faisant parfois flotter l’EV9 de manière irrégulière sur des surfaces qui n’étaient pas parfaites. En fin de compte, cependant, la qualité de roulement était meilleure.

Réflexions finales : Il m’en faut un

Après neuf semaines passées avec le Kia EV9 Land AWD 2024, il a clairement démontré qu’il s’agit d’un véhicule qui allie puissance, efficacité et praticité familiale comme peu d’autres VUS peuvent le faire. Il n’est pas dépourvu de petits inconvénients, mais l’ensemble est si convaincant que j’envisagerais sérieusement d’en acquérir un.

Pour un prix compris entre 65 000 et 75 000 $ avec les bonnes options, vous obtenez un VUS très performant pour votre argent. La Kia EV9 2024 n’est pas seulement un excellent VE, c’est un excellent véhicule, tout court. Si vous hésitez à passer à l’électrique, c’est peut-être celui qui vous fera basculer.