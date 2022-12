En vidéo : un aperçu de l’avenir N de Hyundai

L’aile sportive cherche à peaufiner le comportement de ses futurs modèles électriques.

La Hyundai Ioniq 5 N sera la première électrique à recevoir l’appellation N.

Le prototype RN22e montre un aperçu de la future Ioniq 6 N.

Le constructeur Hyundai a publié au cours des derniers jours cette vidéo qui retrace les débuts de N, la lettre qui définit les modèles de performance de la marque coréenne. Le court-métrage d’une durée de près de huit minutes est une sorte de lien entre les premiers efforts de la marque et l’avenir des bolides de performance révisés par les ingénieurs affectés à la division sportive.

Au-delà de tout ce qui a été présenté au fil de la dernière décennie, notamment les voitures utilisées en rallye international ou en championnat de course sur le bitume, sans oublier les multiples prototypes de voitures à moteur central, c’est le laboratoire roulant qui se veut le sujet principal de cette vidéo.

On peut y apercevoir les designers en train de travailler sur des maquettes à l’échelle 1 :1, notamment le superbe coupé N Vision 74 propulsé par des piles à combustible ou la superbe RN22e qui carbure aux électrons, cette dernière qui devrait en principe se transformer en Ioniq 6 N.

Il y a même une très brève apparition du premier véhicule électrique de performance de la marque coréenne, la très attendue Ioniq 5 N, une cousine non identique du Kia EV6 GT déjà en service depuis quelques semaines. D’ailleurs, il ne faudrait pas être trop surpris d’apprendre que la version N du multisegment angulaire hérite d’une configuration similaire, du moins en ce qui a trait à la puissance du groupe motopropulseur. À titre informatif, le Kia EV6 GT a droit à une paire de moteurs électriques développant la bagatelle de 576 chevaux et un couple tout aussi étonnant de 546 lb-pi. Est-ce que l’Ioniq 5 N sera encore plus explosive que cette création de l’autre marque coréenne? Il est trop tôt pour le savoir, mais ça ne devrait tarder.

On apprend aussi pendant les huit minutes de la vidéo que les ingénieurs cherchent à reproduire les sensations ressenties à bord des véhicules thermiques du passé. C’est d’ailleurs l’un des objectifs du prototype RN22e qui fait appel à ce système vectoriel de couple, baptisé e-TVTC (pour Electric Torque Vectoring by Twin Clutch), un dispositif qui existe pour garantir une tenue de route optimale dans les virages. L’aile sportive va même plus loin en promettant que les futurs véhicules tatoués de la lettre seront capables de résister aux traitements abusifs d’une conduite en circuit fermé.

La technologie de récupération d’énergie au freinage est également maximisée pour rendre le freinage constant. De plus, Hyundai travailla aussi à parfaire la sonorité de ses futurs VÉ de performance avec les systèmes N Sound et N e-shift, ce dernier qui reproduit les changements de rapports des véhicules munis de mécaniques thermiques.

L’avenir s’annonce prometteur du côté de la division N de Hyundai. Reste maintenant à savoir si ce souhait de rendre les véhicules amusants va se concrétiser, mais avec le succès remporté par les marques du groupe coréen, il ne serait pas étonnant qu’il y arrive.