En Europe, Kia prépare l’arrivée de l’EV2

Le véhicule urbain électrique est destiné au marché européen pour le moment.

Le Kia EV2 sera assemblé dans l’usine slovaque.

Les constructeurs coréens Hyundai et Kia ont retenu l’attention cette année au Salon de l’auto de Los Angeles, avec la présentation du nouveau Hyundai Ioniq 9 et des multiples présentations du côté de Kia, avec comme pièce centrale le nouveau bolide EV9 GT.

Mais, ça ne veut pas dire que le développement des futurs produits a cessé. Au contraire, si on se fie à cette vidéo tournée par SH Proshots et publiée sur le site thekoreancarblog.com met en lumière le prototype du futur Kia EV2, un remplaçant légitime du populaire Soul qui, rappelons-le, n’est plus offert en version électrique chez nous, les stratèges qui ont priorisé le Niro pour attirer les consommateurs du côté électrique.

Ce nouveau venu dans l’arène des VÉ de petite taille pourrait en effet être limité au continent européen, compte tenu des intentions de Kia d’assembler le véhicule dans son usine de Žilina, en Slovaquie.

Selon les informations obtenues par le site web, ce nouveau modèle compact électrique serait capable de parcourir une distance estimée à 480 km entre les recharges, avec une technologie autorisant des temps de recharge très rapides.

Pour l’instant, le camouflage appliqué à la carrosserie de ce Kia EV2 joue son rôle à merveille, ne laissant que quelques détails à la vue des passants. On peut toute de même remarquer les phares aux DEL montés à l’horizontale à l’avant et les piliers A et B peints en noir, un stratagème pour « envelopper » la fenestration de la cabine. Derrière, outre le hayon vertical, on remarque qu’il y a des feux de position installés près du pare-chocs.

Les chances de voir ce futur EV2 en sol nord-américain sont assez minces, mais le design et la technologie intégrée à ce véhicule urbain électrique pourrait également dicter la suite de l’histoire électrique de Kia et surtout accélérer l’adoption de la technologie électrique, grâce à un prix plus accessible. On verra bien quand le véhicule sera dévoilé de manière officielle plus tard en 2025.

Il faut aussi mentionner que lorsque la nouvelle administration Trump entrera en fonction au mois de janvier, l’industrie automobile saura un peu plus à quoi s’attendre, et les choses pourraient changer rapidement dans les domaines respectifs des véhicules électriques et même des véhicules essence.