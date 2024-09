Electrify Canada étend son réseau de recharge de VE à la Nouvelle-Écosse et au Québec

– Electrify Canada ajoute ses premières stations en Nouvelle-Écosse et étend son réseau à sept provinces canadiennes.

– Le Québec compte cinq nouvelles stations, doublant presque la présence d’Electrify Canada dans la province.

– L’expansion comprend des chargeurs hyper-rapides de 350 kW, soutenus par le financement du gouvernement fédéral dans le cadre du programme ZEVIP.

Electrify Canada étend son réseau de recharge de véhicules électriques (VE), en ajoutant ses premières stations en Nouvelle-Écosse et en augmentant sa présence au Québec. Les nouvelles stations ajouteront plus de 40 chargeurs hyper-rapides capables de fournir des vitesses allant jusqu’à 350 kW, renforçant ainsi l’infrastructure qui soutient l’adoption des véhicules électriques au Canada.

L’expansion d’Electrify Canada comprend deux stations en Nouvelle-Écosse et cinq nouvelles stations au Québec. Les stations de Nouvelle-Écosse, situées à Amherst et à Bedford, marquent les débuts de l’entreprise dans la province, contribuant à connecter le réseau de VE entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick voisin. Cette initiative favorise les déplacements interprovinciaux des conducteurs de VE et rend les trajets longue distance plus pratiques.

Au Québec, cinq nouvelles stations seront ajoutées à Greenfield Park, Mont-Tremblant, Laval, Québec et St-Hyacinthe, doublant presque la présence d’Electrify Canada dans la province. Les stations de Greenfield Park et de Laval seront les premières à offrir huit chargeurs hyper-rapides.

Partenariat avec Canadian Tire et financement gouvernemental

Electrify Canada travaille en partenariat avec Canadian Tire afin d’installer ces nouvelles stations dans des endroits clés du commerce de détail, rendant ainsi la recharge plus accessible aux conducteurs de tous les jours. Les stations sont placées stratégiquement le long d’itinéraires populaires et à proximité de magasins et de restaurants, ce qui permet aux conducteurs de recharger leur véhicule pendant qu’ils font leurs courses ou qu’ils prennent une pause.

Les nouvelles stations sont partiellement financées par le programme ZEVIP (Zero Emission Vehicle Infrastructure Program) du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de Ressources naturelles Canada. Le soutien du gouvernement vise à accélérer la transition vers les véhicules électriques et à rendre la recharge plus abordable et plus accessible. Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a souligné l’importance de disposer d’options de recharge fiables pour les conducteurs de VE, en insistant sur le rôle du gouvernement fédéral dans l’expansion de l’infrastructure.

Les nouveaux chargeurs d’Electrify Canada comprendront des fonctions avancées telles que Plug&Charge, qui permettent une expérience de charge transparente. Les conducteurs de véhicules compatibles peuvent s’authentifier automatiquement et commencer à charger sans avoir besoin d’utiliser une carte de crédit ou une application mobile. Pour ceux qui préfèrent les options manuelles, les paiements peuvent toujours être effectués à l’aide d’une carte de crédit ou de l’application mobile d’Electrify Canada, qui permet également le suivi des sessions et les paiements sans contact.

En plus des nouvelles stations en Nouvelle-Écosse et au Québec, Electrify Canada a récemment ouvert des stations en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Cette expansion porte le réseau d’Electrify Canada à sept provinces, créant ainsi un réseau complet qui soutient les conducteurs de VE à travers le Canada.