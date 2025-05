Dodge et Acura lancent des véhicules soutenus par l’usine pour l’édition 2025 du One Lap of America

Les modèles électriques de Dodge et les sportives d’Acura participent à l’événement pour mettre à l’épreuve leurs performances en conditions réelles.

Dodge inscrit une Charger Daytona Scat Pack de 670 chevaux dans la catégorie carburant alternatif, en configuration presque entièrement d’origine.

Acura utilise les Integra et TLX Type S pour recueillir des données sur des pièces prototypes HRC.

Les deux équipes comptent sur des ingénieurs maison comme pilotes pour valider les performances en compétition.

Dodge et Acura prendront part à la 41e édition du Tire Rack One Lap of America, qui se déroulera du 3 au 10 mai 2025. Chaque marque y engagera des véhicules appuyés par l’usine pour tester leurs capacités techniques et dynamiques sur un parcours de plus de 5 600 kilomètres à travers huit États américains.

Du côté de Dodge, on retrouve la toute nouvelle Charger Daytona Scat Pack, inscrite dans la catégorie carburant alternatif. Ce muscle-car électrique de 670 chevaux sera piloté par l’ingénieur en dynamique de véhicule haute performance David Carr et le collaborateur de Dodge Garage Sean Yoder. Mis à part un arceau de sécurité, le véhicule reste conforme à sa configuration d’origine. Il est équipé du groupe performance Track Package, qui comprend des disques ventilés Brembo de 16 pouces et des amortisseurs adaptatifs.

La Charger arbore une livrée noire et orange avec des logos « Daytona » sur les ailes et le symbole Fratzog sur le capot, emblème des véhicules de nouvelle génération de Dodge. L’équipe partagera quotidiennement ses mises à jour en ligne pendant l’événement.

Acura mise sur des versions spécialement préparées des Integra Type S et TLX Type S pour soutenir le développement de pièces prototypes Honda Racing Corporation (HRC). L’équipe est formée d’ingénieurs en dynamique de véhicule du centre de développement automobile nord-américain de Honda, en Ohio, en collaboration avec l’équipe de course HART (Honda of America Racing Team).

Justyn Bobinski et Chad Gilsinger piloteront l’Integra Type S, qui servira à collecter des données en temps réel et à recueillir les impressions des conducteurs sur les pièces destinées à un usage routier et sur circuit. Clay Duval et Brian Penza, également ingénieurs du ADC, prendront le volant de la TLX Type S, équipée d’un V6 turbocompressé de 355 chevaux et du rouage intégral Super Handling All-Wheel Drive. Les deux véhicules rouleront sur des pneus Bridgestone conçus pour les épreuves d’endurance et les journées sur circuit.

Le One Lap of America prend son départ et son arrivée à South Bend, en Indiana, et comprend des épreuves chronométrées sur des circuits comme le World Wide Technology Raceway (Illinois), le NCM Motorsports Park (Kentucky), le Virginia International Raceway et le Grattan Raceway (Michigan).