Dodge a lancé sa campagne de marketing « Save the Planet » pour présenter le premier véhicule entièrement électrique de la marque, la Dodge Charger Daytona 2024, mais ce n’est pas exactement ce que vous pensez. La campagne positionne la Charger Daytona comme une muscle car performante qui reste fidèle à l’identité de Dodge, même si elle adopte l’électrification.

La campagne, qui comprend de la télévision, des médias sociaux et du contenu numérique, met en avant les technologies avancées et les capacités de performance du véhicule. Une publicité de 30 secondes donne le coup d’envoi de la promotion, suivie de clips plus courts sur les médias sociaux mettant en avant des caractéristiques clés telles que l’échappement à chambre Fratzonic, le mode Sport et le mode Donut/Drift.

La Charger Daytona se décline en deux versions : la Charger Daytona R/T et la Charger Daytona Scat Pack. Le Scat Pack est en tête de la gamme avec une puissance de 670 chevaux et un couple de 627 lb-pi. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et parcourt le quart de mille en 11,5 secondes. La version R/T offre une puissance de 496 chevaux et un couple de 404 lb-pi, une amélioration notable par rapport aux modèles Charger R/T précédents.

Les performances et les faux bruits d’échappement font partie de la campagne de la Charger. En bref, le message est que Dodge veut « Sauver la planète… des VE sans âme ! ». Nous adorons cette approche.

Au Canada, la Charger Daytona R/T est proposée à partir de 57 790 $, frais de transport inclus, tandis que le Scat Pack est proposé à partir de 89 790 $. Le véhicule sera d’abord disponible chez les concessionnaires de la Colombie-Britannique et du Québec, et la production devrait s’étendre à l’ensemble du pays. Les acheteurs peuvent également bénéficier de remises fédérales et provinciales pouvant aller jusqu’à 12 000 $ pour les véhicules électriques.

La Charger Daytona s’inscrit dans la stratégie croissante de Dodge visant à intégrer l’électrification dans sa gamme axée sur les performances. Un modèle à quatre portes est prévu pour 2025, ce qui élargira encore la gamme.