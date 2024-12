Dodge Charger Daytona 2024 électrique: une autonomie officielle de presque 500 km

Alors que la nouvelle Charger Daytona 2024 arrive en ce moment même chez les concessionnaires Dodge du Québec, on apprend que son autonomie officielle frôle les 500 kilomètres.

En fin d’année 2024, Dodge fait revivre la Charger en introduisant un nouveau coupé l’électrique.

L’autonomie maximale officielle de la Dodge Charger Daytona 2024 électrique est de 496 kilomètres.

Son prix de base est de 56 190 $.

Alors que l’année 2024 tire à sa fin, voilà que Dodge débarque avec une nouvelle génération de la Charger. Dans un format de voiture à deux portes, la Charger Daytona 2024 est animée par une motorisation électrique.

D’après les données officielles mises de l’avant par le gouvernement du Canada via Ressources naturelles Canada, on apprend que l’autonomie officielle maximale de la Dodge Charger Daytona 2024 électrique est de 496 kilomètres. Cette autonomie est annoncée dans le cas d’une version Daytona R/T dotée de pneus Nexen de 20 pouces. En choisissant plutôt des pneus Nexen de 18 pouces ou des pneus Goodyear de 18 pouces, l’autonomie descend respectivement à 441 et 431 kilomètres.

En ce qui a trait à la Dodge Charger Daytona 2024 équipée de l’ensemble Scat Pack, son autonomie électrique est de 388 ou 348 kilomètres en fonction du type de pneus choisis.

Rappelons que la Dodge Charger Daytona 2024 électrique est offerte à partir de 56 190 $. Les consommateurs ont le choix entre l’ensemble R/T (1600 $) et l’ensemble Scat Pack (32 000 $). Ce dernier promet notamment un plus haut degré de puissance et de performances.

Jusqu’à 12 000 $ de subventions pour la Dodge Charger Daytona 2024 électrique

D’ici le 31 décembre prochain, la Dodge Charger Daytona 2024 se qualifie pour l’obtention de la subvention de 7000 $ du gouvernement provincial et du programme Roulez vert pour l’achat d’un véhicule électrique. À compter du 1er janvier prochain, le montant du crédit baissera à 4000 $. La Dodge Charger 2024 électrique est également éligible à la subvention de 5000 $ du gouvernement fédéral grâce au programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission.