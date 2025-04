Devriez-vous acheter le Lexus UX 300h 2025?

Le Lexus UX a longtemps été le figurant discret du bal des VUS compacts de luxe — assez joli pour se faire remarquer, mais manquant d’assurance pour vraiment briller. Dans un segment dominé par des Allemands qui misent sur la performance turbo, le UX hybride se démarquait par son efficacité, mais laissait sur sa faim côté plaisir de conduite.

En 2025, Lexus donne un second souffle à son petit guerrier urbain, avec une motorisation plus musclée et quelques améliorations ciblées pour mieux rivaliser avec les BMW X1 et Audi Q3. Le badge UX 300h annonce la cinquième génération du système hybride Lexus, qui grimpe désormais à 196 chevaux. Mais dans un segment où les acheteurs veulent tout — luxe, performance, technologie et économie — est-ce que le nouveau UX a enfin ce qu’il faut pour jouer dans la cour des grands?

Ce qu’il faut savoir sur le Lexus UX 300h 2025

Le UX 300h 2025 inaugure la première vraie mise à niveau de la motorisation depuis le lancement du modèle. Il utilise maintenant un moteur 4 cylindres de 2,0 litres combiné à deux moteurs électriques et une nouvelle boîte de vitesses hybride, pour un total de 196 chevaux (15 de plus qu’avant). Il troque aussi sa vieille batterie nickel-hydrure métallique pour une pile lithium-ion plus efficace.

Chaque UX 300h est équipé de série d’un rouage intégral via un moteur électrique dédié à l’essieu arrière, procurant du couple instantanément en cas de besoin. Côté consommation, on parle de 5,3 L/100 km en ville, 5,9 sur autoroute et 5,6 combiné. À l’intérieur, il offre cinq places et un coffre de 486 litres (augmenté de 26 % grâce à un espace sous le plancher). La technologie comprend Apple CarPlay et Android Auto sans fil via le système Lexus Interface. Les versions Luxe et F SPORT 2 profitent aussi d’un écran numérique de 12,3 pouces et d’une clé numérique.

Les prix débutent à 43 605 $ pour la version Premium et frôlent les 52 000 $ pour les modèles bien équipés. Toutes les versions reçoivent le système Lexus Safety System+ 3.0 avec régulateur de vitesse adaptatif, détection des piétons, aide au maintien de voie, reconnaissance des panneaux routiers et plus encore. Quatre versions sont offertes : Premium, Luxe, F SPORT Design et F SPORT 2, avec une nouvelle teinte extérieure « Cuivre Crépusculaire » pour les versions sport.

Pourquoi acheter le Lexus UX 300h 2025

Dites adieu aux stations-service : Le UX 300h surpasse constamment ses cotes d’économie. J’ai réussi à maintenir 6,1 L/100 km… en plein hiver. Idéal pour les navetteurs urbains qui veulent maximiser l’autonomie électrique sans se compliquer la vie.

Qualité de fabrication irréprochable : Chez Lexus, la précision d'assemblage est palpable. Les matériaux sont solides, rien ne craque ou ne vibre, et le silence de roulement rivalise avec des véhicules beaucoup plus chers.

Une sécurité vraiment utile : Le système Safety Sense+ 3.0 n'est pas juste une liste d'options — il fonctionne efficacement. L'aide au maintien de voie est douce, le régulateur adaptatif est fluide, et l'ensemble réduit le stress de conduite sans jamais être intrusif.

Format urbain parfait : Compact, agile, facile à stationner — et pourtant équipé de série d'un rouage intégral efficace l'hiver. C'est le parfait équilibre pour affronter la ville et les saisons québécoises.

Technologie simple et efficace : Fini le pavé tactile frustrant — Lexus passe enfin à un écran tactile intuitif. Apple CarPlay et Android Auto s'activent rapidement et restent stables, tandis que les commandes de climatisation physiques permettent de rester concentré sur la route.

Pourquoi éviter le Lexus UX 300h 2025

Toujours pas une fusée : Malgré la hausse de puissance, le UX 300h demeure peu nerveux. Les accélérations sont correctes mais pas inspirantes, et la boîte CVT amplifie la sensation de moulinage plutôt que de puissance.

Banquette arrière punitive : Les passagers adultes seront serrés à l'arrière, avec peu d'espace pour les jambes et une garde au toit limitée. Même des amis tolérants ne vous remercieront pas pour les longs trajets.

Fausse allure de VUS : Le coffre de 486 litres, bien que pratique, est loin derrière la compétition. Le plancher élevé nuit à la polyvalence, et faire une virée chez Costco demande de la stratégie (ou une livraison).

Prix élevé, équipement limité : À 43 000 $, on s'attend à des équipements de luxe de série. Or, plusieurs caractéristiques attendues comme le hayon électrique ou la recharge sans fil ne sont offerts que sur les versions à près de 50 000 $.

F SPORT, mais pas vraiment sportif : Le design est plus agressif, oui, mais côté conduite, c'est du pareil au même. Le badge F SPORT est surtout esthétique — pas de différence notable en comportement routier.

Verdict

Le Lexus UX 300h 2025 passe de figurant à prétendant sérieux dans la catégorie des VUS compacts de luxe. Son nouveau groupe motopropulseur hybride et ses améliorations technologiques comblent plusieurs lacunes de la génération précédente, sans nuire à l’efficacité et à la fiabilité légendaire de Lexus.

Pour les citadins qui priorisent la consommation, la tranquillité d’esprit et la qualité dans un format compact, le UX 300h est un excellent choix. Il est taillé sur mesure pour la vie en ville. Cela dit, ceux qui ont besoin d’espace à bord ou d’un brin de sportivité seraient mieux servis ailleurs — chez Honda ou Mazda, par exemple.

Le UX 300h ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il a une mission précise. Et si elle correspond à vos besoins, la décision devient évidente.