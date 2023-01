Deux roues motrices pour les Volvo XC40 et C40 Recharge 2023

Pour l’instant, aucune annonce n’a été effectuée au Canada.

L’autonomie est en hausse en 2023.

Il faudra attendre avant d’en savoir plus.

La division Volvo a déjà commercialisé des véhicules à deux roues motrices arrière, mais cette configuration n’est plus offerte depuis un bail déjà, le constructeur suédois qui s’est surtout penché sur les plateformes à roues motrices avant ou celles à quatre roues motrices.

Or, la propulsion est de retour pour 2023, et ce, à bord des multisegments électriques XC40 Recharge et C40 Recharge. En effet, le constructeur en a fait l’annonce sur son site web global, ce qui garantit au moins une commercialisation du côté européen et assurément du côté de la Chine. Qu’en est-il de l’Amérique du Nord ou même du Canada? Au moment d’écrire ces lignes, l’aile canadienne nous a indiqué qu’une annonce en ce sens serait faite à une date ultérieure.

Depuis leur arrivée sur le marché, les deux seuls multisegments purement électriques de la marque – en attendant l’arrivée du Volvo EX90 – ont été vendus avec une paire de moteurs et un rouage intégral.

Volvo a d’ailleurs confirmé l’arrivée de deux variantes à roues motrices arrière. En effet, le modèle de base serait équipé d’un seul moteur monté à l’arrière avec une puissance de 235 chevaux et un bloc de batteries de 69 kWh. L’autre option pour l’une ou l’autre des carrosseries de la Série 40 se base plutôt sur une batterie d’une capacité de 82 kWh et une puissance de 248 chevaux.

Là où ça devient intéressant, c’est au chapitre de la distance possible entre les recharges. Selon la méthode de calcul WLTP, le modèle de base du XC40 est capable de rouler sur une distance de 460 km ou, si on se fie aux calculs de l’EPA, 240 milles (386 km). Le C40 Recharge, plus aérodynamique, ajoute 10 km à son autonomie, soit 470 km (WLTP) ou 245 milles (394 km).

L’autre variante munie de la batterie plus imposante grimpe à 520 km (WLTP) ou 270 milles (435 km) selon l’EPA. Le C40 Recharge fait mieux avec 530 km (WLTP) ou 275 milles (443 km). Rappelons que les calculs de l’EPA américaine sont très similaires à ceux de RnC (Ressources naturelles Canada).

Le constructeur a également bonifier sa capacité de recharge pour la batterie de 82 kWh, les deux véhicules qui peuvent se charger jusqu’à 200 kW, contre les 150 kW du modèle actuel.

Les deux variantes à deux moteurs sont toujours au programme, sans surprise d’ailleurs et selon la méthode WLTP, l’autonomie passe à 500 km (XC40) ou 507 km (C40). Dans ce cas-ci, la distance possible entre les recharges, une augmentation de 62 km par rapport au modèle sortant. Il faut tout de même mentionner que les deux moteurs installés à bord de la version AWD ne sont pas les mêmes, les ingénieurs qui ont privilégié l’essieu arrière avec une puissance de 183 kW (245 chevaux) et 117 kW (157 chevaux) pour un total de 402 chevaux.

Il faudra attendre avant de voir si Volvo osera ajouter ces variantes à deux roues motrices. Si la concurrence peut le faire – et les exemples ne manquent pas –, pourquoi pas Volvo ?