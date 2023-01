Google HD Maps sera introduit sur les Polestar 3 et Volvo EX90

Cette technologie utilise des données invisibles pour aider les véhicules autonomes à comprendre leur environnement.

Cela pourrait aider les deux compagnies à améliorer leur technologie Pilot Assist.

Cette annonce à été faite au CES, ou le Volvo EX90 a effectué son lancement Nord-Américain.

Ces dernières années, Google a concentré une grande partie de son attention sur les technologies liées à l’automobile et son dernier développement fera bientôt ses débuts dans le Polestar 3 et le Volvo EX90.

Les deux VUS électriques sont étroitement liés car leurs constructeurs appartiennent à la même société, c’est pourquoi ils partagent les mêmes technologies embarquées basées sur Google.

Appelée Google HD Maps, cette nouvelle technologie ne sera pas visible par le conducteur. En effet, elle est uniquement destinée à améliorer les performances et les capacités des systèmes d’aide à la conduite et des véhicules à conduite autonome.

En réalité, Google HD Maps ajoutera un flux de données aux informations cartographiques habituelles de l’entreprise afin d’aider les véhicules à savoir comment gérer des situations complexes telles que des intersections, des marquages de voie usés ou des panneaux de signalisation mal situés.

Cette technologie peut également contribuer à rendre les systèmes d’assistance au conducteur plus sûrs et plus compétents en leur fournissant des informations sur la route avant que leurs capteurs embarqués ne puissent déterminer la voie à suivre.

Volvo et Polestar utiliseront tous deux Google HD Maps avec leur système Pilot Assist, qui sera également amélioré par l’ajout d’un capteur LiDAR sur le toit des deux véhicules.

Google affirme que cette technologie sera disponible pour tous les véhicules qui utilisent son logiciel Google Automotive, qui est au cœur des nouveaux modèles Volvo et Polestar.

Cela signifie que la Honda Accord Touring 2023, certains véhicules General Motors tels que le GMC Yukon, le Chevrolet Tahoe et le GMC Hummer EV, ainsi que les futurs modèles Ford bénéficieront de données cartographiques plus complètes.

Cette annonce de Polestar et de Volvo a été faite lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, où ce dernier a également présenté le EX90 au public nord-américain pour la première fois après son lancement en Suède début novembre.