Deux modèles BYD disponibles avec un système électrique 1 000 volts

Une recharge pourrait prendre autant de minutes qu’un ravitaillement en essence.

Deux modèles auront droit à cette technologie.

Le constructeur chinois BYD n’a peut-être pas intégré le marché nord-américain, ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas faire parler de lui. Et il est permis de dire que BYD repousse un peu plus loin les limites de l’électrification automobile. Cette fois, c’est l’introduction d’un système de recharge ultrarapide de 1 000 volts qui retient l’attention. Ce dernier sera installé à bord des modèles Han L et Tang L en Chine.

Le système électrique de 1 000 volts permettra des temps de recharge comparables à ceux d’un ravitaillement en essence. L’architecture intègre une douzaine de composantes clés, dont un moteur électrique qui révolutionne jusqu’à 23 000 tr/min et des composants électroniques en carbure de silicium. En conditions optimales, une borne DC standard peut livrer jusqu’à 800 kW, tandis qu’une borne DC à double sortie atteint 1 000 kW. Grâce à ces avancées, une batterie de 100 kWh prenant en charge la recharge 5C peut être rechargée intégralement en seulement 10 minutes.

BYD a aussi annoncé qu’il accélère également le déploiement de son infrastructure de recharge. De nouvelles stations ultra-rapides 1000V/1000kW verront bientôt le jour en Chine.

À bord de la berline Han L, disponible en deux roues motrices arrière ou avec un rouage intégral, la motorisation livre une puissance de 1 086 chevaux (sur la version à quatre roues motrices). Le 0-100 kmh/h n’est l’affaire que de 2,7 secondes.

L’utilitaire Tang L profitera certainement des mêmes organes mécaniques que la berline et avec un temps de recharge aussi court, il pourrait même devenir un favori des grandes familles. Si BYD réussi à démocratiser cette technologie, l’automobile électrique s’en portera mieux.