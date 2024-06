BYD devient rapidement l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde.

Vente de véhicules électriques d’une valeur inférieure à 10 000 $ en Chine.

BYD est l’un des constructeurs automobiles chinois qui font les gros titres pour ses véhicules électriques (VE) à très bas prix. Mais l’entreprise est bien plus qu’un simple véhicule électrique bon marché, et vous avez probablement déjà vu ses produits sur les routes du Canada. Voici tout ce que vous devez savoir sur BYD.

BYD a été fondée en 1995 en tant qu’entreprise de développement de batteries, mais pas de cellules modernes de haute technologie. La société a commencé par chercher à concurrencer les entreprises japonaises sur le marché des batteries rechargeables au nickel-cadmium, alors que ces dernières travaillaient sur le lithium-ion. Dix ans plus tard, elle est devenue l’une des plus grandes entreprises de fabrication de batteries rechargeables au monde.

BYD Auto, l’entreprise automobile, a été créée en 2003 et a lancé sa première voiture en 2005. Le premier BYD VEHR est arrivé en 2008, et le BYD e6 a été son premier véhicule électrique en 2009. Aujourd’hui, le constructeur automobile est en partie détenu par le milliardaire Warren Buffet.

Le constructeur automobile a poursuivi sa croissance en lançant d’autres modèles VEHR et électriques. Il a également engagé le designer Wolfgang Egger, qui a perfectionné son art en travaillant chez Alfa Romeo, Audi et Lamborghini. M. Egger a éloigné le design de l’entreprise des véhicules qui ressemblaient à des copies d’autres marques et l’a orienté vers la création de ses propres modèles.

De 2020 à 2023, les ventes de BYD Auto sont passées de 427 302 véhicules dans le monde à 3 024 417. En 2022, l’entreprise affirmait qu’elle a vendu plus de véhicules équipés d’une prise que n’importe quelle autre entreprise, mais cela inclut les véhicules hybrides rechargeables (VEHR) ainsi que les véhicules électriques purs.

Aujourd’hui, le nom signifie « Build Your Dreams » (construisez vos rêves), mais cette signification a été créée bien après la fondation de l’entreprise, et non dès le départ.

Les premiers modèles BYD officiellement mis en circulation au Canada sont des taxis. L’entreprise a obtenu en 2019 l’autorisation de vendre le véhicule électrique BYD e6 au Québec et prévoit d’en mettre plus de 2 000 sur les routes. On ne sait pas exactement combien de ces véhicules ont été vendus, mais on les voit souvent dans le grand Montréal.

La première usine automobile de BYD a ouvert ses portes à Xi’an, dans la province de Shaanxi. Aujourd’hui, la société possède six usines de voitures particulières en Chine et une en Inde. Elle devrait en ouvrir cinq autres au cours des deux prochaines années, notamment au Brésil, en Hongrie, en Indonésie et en Ouzbékistan. La branche autobus de l’entreprise compte 14 autres usines en Chine et dans d’autres pays, dont une usine de bus électriques à Lancaster, en Californie, et à Newmarket, en Ontario.

BYD Seagull

Le modèle BYD qui retient le plus l’attention est le Seagull, également appelé Dolphin Mini. C’est celui qui est en vente pour moins de 10 000 $ dans certains pays. Le modèle de base de la supermini est équipé d’un moteur de 94 ch et d’une batterie de 44 kWh, ce qui est suffisant pour parcourir 340 km selon le cycle de conduite WLTP. Elle est également proposée avec 201 ch et 427 km d’autonomie, pour un prix beaucoup plus élevé.

BYD Song Plus

Il s’agit d’un multisegment compact vendu sur de nombreux marchés mondiaux. Bien qu’il soit désormais proposé en version VEHR et EV, il s’agissait à l’origine d’un modèle à essence. Le Song Plus EV offre jusqu’à 605 km d’autonomie selon le test optimiste CLTC, avec une batterie de 87 kWh et 215 ch. La Song (berline) et la Song Plus sont les meilleures ventes de BYD, avec 640 000 unités l’année dernière.

BYD Qin L

La Qin L est la dernière berline de BYD et la troisième génération de la Qin. Elle utilise le dernier rouage d’entraînement VEHR de BYD, qui fournit 215 ch et une autonomie estimée à 90 km selon le test NEDC avec une batterie de 16 kWh. BYD a vendu environ 482 000 exemplaires de la Qin l’année dernière, y compris les nouvelles et anciennes versions.