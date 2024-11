CUPRA en pourparlers avec Penske pour un lancement sur le marché américain

Le constructeur automobile espagnol s’associe à un important groupe de concessionnaires américains en vue d’une entrée sur le marché à l’horizon 2030.

CUPRA entame des pourparlers de partenariat avec Penske Automotive Group en vue de son entrée sur le marché américain à l’horizon 2030.

La société fabriquera des véhicules en Amérique du Nord et proposera des groupes motopropulseurs électriques, hybrides et conventionnels.

Bernhard Bauer, ancien dirigeant de CUPRA Allemagne, est nommé à la tête des opérations américaines.

Le constructeur automobile espagnol CUPRA a entamé des discussions préliminaires avec Penske Automotive Group concernant un partenariat potentiel pour son entrée prévue sur le marché américain d’ici 2030. Ces discussions marquent une étape importante dans la stratégie d’expansion mondiale de la marque.

Des plans de production nord-américains pour stimuler la croissance

L’entreprise prévoit de fabriquer l’un de ses modèles dans les usines Volkswagen d’Amérique du Nord, offrant une gamme de véhicules à combustion interne, hybrides rechargeables et électriques à batterie. La CUPRA entrera sur un marché où ses véhicules rivaliseront avec des marques haut de gamme établies comme Audi, BMW et Mercedes-Benz, tout en offrant des caractéristiques comparables à des prix plus compétitifs. Bernhard Bauer, ancien directeur général de CUPRA Allemagne, a été nommé directeur général de CUPRA USA.

« L’ambition de CUPRA est de devenir une marque véritablement mondiale et l’expansion aux États-Unis représente l’une des plus grandes étapes de notre parcours », a déclaré Wayne Griffiths, PDG de CUPRA. « Nous avons un grand respect pour le marché américain et nous savons qu’une stratégie de distribution et de vente au détail solide est essentielle pour réussir. »

La marque se positionne entre les segments mass-market et premium, en ciblant des états spécifiques en accord avec sa stratégie de marché. La marque se positionne entre le marché de masse et les segments haut de gamme, ciblant des États spécifiques en accord avec sa stratégie de marché. Sa gamme européenne actuelle comprend des modèles qui rivalisent avec des véhicules tels que l’Audi Q3, le BMW X2 et le Range Rover Evoque dans le segment des multisegments, ainsi que des hayons haut de gamme de fabricants établis. Alors que les détails spécifiques des modèles américains attendent d’être annoncés, la gamme de l’entreprise pourrait fournir des alternatives aux véhicules grand public et de luxe dans les segments croissants des multisegments et des véhicules électriques.

Depuis son lancement en 2018, CUPRA a vendu plus de 750 000 véhicules dans le monde et exploite plus de 900 points de vente dans le monde. La gamme actuelle de la marque comprend le VUS Ateca, la Leon, la Formentor et la Born entièrement électrique. Les ajouts récents comprennent le coupé VUS électrique Tavascan et le Terramar, qui a été nommé finaliste pour la Voiture européenne de l’année 2025.

L’entreprise est déjà présente sur des marchés hors d’Europe, notamment au Mexique, en Turquie et en Australie. La valeur de la marque CUPRA s’élève actuellement à 2,1 milliards de dollars USD, avec neuf concessionnaires CUPRA City Garages dans des destinations mondiales majeures telles que Mexico, Munich et Sydney.