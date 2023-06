Continental AG lance le pneu écoresponsable UltraContact NXT

Le nouveau pneu est composé de 65 % de matériaux durables.

Il n’y a pas que les constructeurs automobiles qui doivent se conformer aux nouvelles réalités environnementales. Les manufacturiers de pneus sont également impliqués dans cette course pour un avenir plus écoresponsable.

Et comme les pneus sont aussi importants que le véhicule sous lequel ils sont installés, il faut s’attendre à plus d’annonces similaires à celle que le fabricant allemand Continental AG vient de faire. En effet, Continental vient d’introduire son pneu le plus écologique à ce jour, le pneu UltraContact NXT.

Le nouveau pneu est composé de 65 % de matériaux durables, soit la proportion la plus élevée de tous ses modèles de pneus en production. Parmi ces matériaux renouvelables et recyclés, Continental affirme que des bouteilles en plastique et du silicate fabriqué à partir de cendres de riz ont été utilisés dans le processus de fabrication du nouveau pneu.

Les matériaux renouvelables représentent 32 %. La proportion de matériaux recyclés est de 5 %. En outre, Continental s’est procuré jusqu’à 28 % de matériaux certifiés ISCC PLUS selon l’approche du bilan massique, à partir de matières premières biologiques, bio-circulaires et/ou circulaires.

L’équipementier Continental a comme objectif d’offrir des pneus composés de plus de 40 % de matériaux recyclés et renouvelables d’ici 2030. La proportion actuelle (de matériaux recyclés) varie entre 15 à 20 %. L’objectif plus loin de 2050 est d’arriver à une gamme de pneus entièrement fabriquée à partir de matériaux verts.

Le nouveau pneu « partiellement recyclé » fera son apparition dans les dépositaires de pneus européens cet été, avec 19 tailles pour remplacer graduellement le pneu UltraContact. Continental estime également que l’entreprise est prête à fournir des pneus pour les nouveaux véhicules. D’ailleurs, le Kia Niro, la Tesla Model 3 et l’Audi Q4 e-tron figurent sur la liste des modèles compatibles avec ce nouveau modèle de pneu.