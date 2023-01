Goodyear a fabriqué un pneu avec 90 % de matériaux issus du développement durable

Il y a un an, Goodyear a lancé un pneu composé à 70 % de matériaux durables.

Le pneu a jusqu’à présent passé tous les tests réglementaires applicables.

La plupart des gens oublient souvent les pneus lorsqu’il s’agit de devenir « vert ». Les véhicules électriques sont un pas dans la bonne direction, mais les pneus n’évoluent pas au même rythme que les automobiles. Comme nous le savons, les pneus sont fabriqués avec de nombreux matériaux toxiques pour l’environnement.

Entre 2,5 et 2,75 milliards de nouveaux pneus sont produits chaque année dans le monde. Bien qu’il s’agisse d’un chiffre considérable, il devrait dépasser la barre des 3 milliards d’ici quelques années seulement. Il est donc indispensable de réduire, voire de limiter, leur impact sur l’environnement.

Goodyear a mis au point un pneu composé de matériaux provenant à 90 % de sources durables.

« Nous continuons à progresser vers notre objectif de lancer le premier pneu 100 % matériaux durables de l’industrie d’ici 2030 », a déclaré Chris Helsel, vice-président senior des opérations mondiales et directeur de la technologie. « L’année dernière a été une année charnière pour atteindre cet objectif. Nous avons recherché de nouvelles technologies, identifié des opportunités de collaboration et utilisé la ténacité de notre équipe pour non seulement démontrer notre capacité à produire un pneu composé à 90 % de matériaux durables, mais aussi pour produire un pneu contenant jusqu’à 70 % de matériaux durables cette année. Notre équipe continue de démontrer son innovation et son engagement à construire un avenir meilleur ».

Bien que le pneu soit prêt pour la route, Goodyear doit solidifier sa base d’approvisionnement et identifier l’échelle nécessaire à ces matériaux innovants pour produire ce pneu spécifique à des volumes élevés.

Parmi les matériaux durables du pneu figurent l’huile de soja et la silice de cendres de riz. Goodyear prévoit de commencer la production de ces pneus en 2023.