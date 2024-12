Consumer Reports dévoile sa liste annuelle; Subaru supplante BMW au premier rang

Rivian occupe malgré tout le premier rang dans la catégorie satisfaction du propriétaire.

Jeep, tristement, termine dernier de la liste globale en 2025.

Chaque année, l’organisme américain Consumer Reports publie son rapport annuel sur les marques automobiles, une sorte de bulletin où le consommateur peut découvrir comment un constructeur se comporte lors des tests de fiabilité, de conduite et de satisfaction du propriétaire. Consumer Reports va plus loin également en publiant un palmarès sur la fiabilité des modèles usagés, un autre outil très pertinent pour le consommateur.

Comme le souligne CR, le top 5 des marques les mieux cotées à cette évaluation annuelle n’a pas bougé. On y retrouve encore Honda (5e rang), Porsche (4e rang), Lexus (3e rang), BMW (2e rang) et Subaru qui a arraché la plus haute marche du podium au constructeur bavarois qui doit se contenter du deuxième rang pour 2025.

À l’autre bout du spectre, trois marques du géant Stellantis – Jeep (32e rang). Dodge (28e rang) et Alfa Romeo (27e rang) – n’aident pas vraiment le dossier du constructeur fortement secoué depuis quelques semaines. Les constructeurs Rivian (31e rang), Land Rover (30e rang) et GMC (29e rang) complète la liste inversée.

Parmi les plus grands perdants de 2025, la division Cadillac est celle qui a perdu le plus grand nombre de positions, passant de la 14e à la 21e place, cette réduction étant surtout dû à la fiabilité peu reluisante du multisegment électrique Lyriq.

La position du petit constructeur américaine Rivian a de quoi faire réfléchir en revanche, elle qui se retrouve au sommet de la liste de Consumer Reports pour la satisfaction des propriétaires, un exploit qu’elle répète pour une deuxième consécutive. Rivian a aussi été la seule marque à se mérite un résultat de cinq sur cinq à cette étude annuelle, devant BMW, Tesla et Porsche, les trois qui ont reçu une note de quatre sur cinq.

Comme le rappelle également Consumer Reports, il ne faut pas uniquement se fier à la liste globale, car celle-ci se base également sur des moyennes. CR recommande plutôt de creuser un peu plus, notamment en s’assurant que le modèle convoité soit recommandé par l’organisme. La firme cite Toyota en exemple avec sa berline Camry qui obtient des notes très élevées, ce qui n’est pas le cas du plus récent Tacoma.

Le palmarès annuel ne dit pas tout. CR a également rappelé qu’à l’intérieur de cette liste, seulement quatre marques avaient réussi à classer chacun de ses modèles parmi les recommandations de l’organisme : Porsche, Infiniti, Mini et Buick. En revanche, n’oublions pas que ces quatre noms ne proposent pas des gammes très étoffées comme Chevrolet ou Nissan pour ne nommer que ces deux-là.

Mais, puisqu’il y a des gagnants, il faut aussi des perdants. Et à ce chapitre, Lincoln, Alfa Romeo, Dodge, GMC, Land Rover, Rivian et Jeep n’ont même pas un seul modèle recommandé par CR.

Le tableau interactif de Consumer Reports autorise également une séparation des marques automobiles par leur niveau de luxe. Ainsi, lorsqu’on omet d’inclure les divisions plus cossues, le top 5 est dorénavant occupé par Subaru (1ère position), Honda (2e position), Kia (3e rang), Hyundai (4e rang et Toyota (5e rang). Du côté luxueux, le top 5 est différent avec BMW (1ère position), Lexus (2e position), Porsche (3e position), Audi (4e position) et Infiniti (5e rang).

Bien évidemment, ces nombreuses statistiques ne disent pas tout, mais elles ne peuvent certainement pas nuire au processus de décision du consommateur.