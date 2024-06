Les Tesla Model X et S, ainsi que d’autres VE, figurent sur la liste des pires voitures d’occasion de Consumer Reports

Plusieurs VE figurent sur la liste des véhicules déconseillés.

Les ventes de la Model Y chutent en Europe.

Les choses ne vont pas très bien pour Tesla en ce moment. Après deux rappels importants de Cybertruck, nous avons presque l’impression d’accumuler les problèmes. Mais Consumer Reports vient de classer deux de ses modèles parmi les voitures d’occasion à éviter et les ventes en Europe chutent rapidement.

La liste des pires voitures d’occasion de Consumer Reports comprend 60 véhicules dont la fiabilité est « bien inférieure à la moyenne », d’après les enquêtes de l’entreprise. Cela signifie que les données proviennent directement des personnes qui possèdent réellement ces voitures.

La liste n’est pas classée, mais les Tesla Model S 2019-2021 et Model X 2018 et 2022 y figurent. Ce ne sont pas les seuls VE à y figurer, avec les VW ID.4 de 2021 et 2023, le Rivian R1T de 2022, la Hyundai Ioniq 5 de 2022 et la Chevrolet Bolt EV d’avant 2023.

Entre-temps, Automoto a rapporté que les ventes de Tesla Model Y ont chuté de 49 % en Europe, pour atteindre 10 582 unités. Il s’agit d’une chute vertigineuse quelques mois seulement après que le modèle ait été le véhicule le plus vendu sur le continent. Le site attribue une partie du blâme aux ventes élevées de l’année dernière, et une autre partie aux actions syndicales en cours en Suède contre le constructeur automobile.

La Telsa Model Y reste sur la liste des meilleures voitures de 2024 de Consumer Reports, montrant qu’il peut y avoir de sérieuses différences au sein d’une entreprise lorsqu’il s’agit de la qualité et de la fiabilité d’un modèle à l’autre.