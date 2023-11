Consumer Reports a publié son palmarès des marques les plus fiables

Les enquêtes auprès des membres servent à classer les constructeurs automobiles.

Les marques américaines et les camionnettes sont au bas de la liste.

Qui fabrique les voitures les plus fiables ? Lexus, Toyota et… Mini ? C’est ce que révèlent les résultats du classement annuel des marques en matière de fiabilité établi par Consumer Reports.

Consumer Reports évalue la fiabilité des constructeurs automobiles en interrogeant ses membres. L’enquête de cette année a permis d’obtenir des données sur plus de 330 000 véhicules, de l’année modèle 2000 jusqu’à 2024. CR étudie ensuite 20 types de problèmes, allant de ce qui est considéré comme une « nuisance » à de « gros ennuis ». Des freins qui grincent peuvent faire partie de la première catégorie, un nouveau moteur de la seconde.

Les dix premiers sont Acura, Honda, Subaru, Mazda, Porsche, BMW et Kia. Les cinq derniers sont Jeep, Volkswagen, Rivian, Mercedes-Benz et Chrysler.

CR a noté que sept des dix marques les plus fiables proviennent de constructeurs asiatiques, cette région obtenant un score de 63 pour la fiabilité prévue. Les constructeurs européens ont obtenu un score de 46, mais les marques américaines sont restées à la traîne avec un score de 39.

Les voitures sont plus fiables que les VUS et les minifourgonnettes, avec un score de 57 contre 50 et 45. Les pickups sont les moins fiables, avec une moyenne de 41.

Les modèles hybrides constituent un autre point fort, avec 26 % de problèmes en moins que les véhicules à combustion interne. Les modèles PHEV, en revanche, ont connu 146 % de problèmes de plus que leurs homologues à moteur à essence.