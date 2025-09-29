Conducteurs à distance : Une autre forme pour les services de taxis autonomes

Vay est une entreprise allemande qui exploite une flotte de véhicules conduits à distance à Berlin, Hambourg et Las Vegas.

Des chauffeurs à distance peuvent amener la voiture aux clients, qui la conduisent ensuite eux-mêmes.

L’entreprise affirme que son service coûte la moitié du prix de celui des autres entreprises de transport.

Les véhicules autonomes sont utilisés par des services de transport personnels dans certaines régions d’Europe et des États-Unis depuis quelques années déjà, mais des inquiétudes subsistent quant à leur sécurité et à leurs capacités.

En effet, les robotaxis autonomes ont été impliqués dans plusieurs incidents très médiatisés depuis qu’ils ont commencé à circuler sur les routes publiques, notamment des collisions avec des piétons et la provocation d’importants blocages de la circulation.

Vay, une entreprise allemande, pense avoir trouvé une solution aux limites qui affectent actuellement les véhicules autonomes en employant des chauffeurs à distance.

Comme ce terme l’indique, les véhicules de Vay ne sont pas réellement sans chauffeur, car ils sont opérés à distance par des employés de l’entreprise depuis un emplacement central.

À l’aide d’un poste de conduite équipé de commandes telles qu’un volant et des pédales, ces chauffeurs pilotent la voiture dans les rues de Berlin, Hambourg et Las Vegas grâce à des caméras installées tout autour des véhicules.

La particularité est que ces chauffeurs de l’entreprise sont uniquement destinés à amener la voiture aux clients avant un trajet, et à la garer ou à l’amener à une borne de recharge après celui-ci. Vay n’exploite que des véhicules électriques.

Lorsque les clients sont dans la voiture, ce sont eux qui en ont le contrôle et la conduisent comme n’importe quel autre véhicule.

Par conséquent, Vay ne peut pas être strictement considéré comme un service de robotaxi, même si ses voitures peuvent circuler sur la voie publique sans personne à bord.

Du point de vue de l’utilisateur, Vay peut être plus justement considéré comme un service d’autopartage simplifié.

Les clients peuvent commander une voiture qui sera livrée à leur emplacement par un chauffeur à distance, à condition qu’ils se trouvent dans une zone desservie par l’entreprise. Une fois que la voiture leur parvient, les clients peuvent utiliser l’application Vay pour déverrouiller les portières et prendre le contrôle du véhicule.

À partir de là, l’expérience est très similaire à celle d’un service traditionnel d’autopartage ou de location de voitures, à une réserve importante près.

En effet, les trajets doivent se terminer dans l’une de deux « Zones » qui englobent le centre des villes où l’entreprise opère, ce qui rend le service peu adapté aux trajets sur plus longues distances.

À Las Vegas, trois zones sont différenciées : la Zone Violette, la Zone Blanche et la Zone Grise.

Les chauffeurs à distance ne peuvent rejoindre les clients que dans la Zone Violette. Pour les trajets débutant à l’extérieur de cette zone qui comprend une grande partie de la ville, les clients doivent donc aller chercher eux-mêmes le véhicule à sa place de stationnement. Dans cette zone, les chauffeurs à distance peuvent garer le véhicule, ce qui permet aux clients de terminer leur trajet exactement là où ils doivent aller sans avoir à trouver une place de stationnement.

La Zone Blanche, qui couvre une aire beaucoup plus étendue tout autour de la Zone Violette, permet au client de terminer un trajet, mais il ne pourra pas s’y faire livrer un véhicule.

Enfin, les trajets ne peuvent pas être terminés dans la Zone Grise, car elle est trop éloignée du centre-ville. Les clients sont autorisés à conduire et même à faire une halte dans cette zone, mais ils doivent ramener la voiture au moins dans la Zone Blanche pour pouvoir terminer leur trajet.

Pendant une halte activée dans l’application, Vay facture 0,05 $ par minute (3 $ de l’heure) pour réserver le véhicule à un seul utilisateur pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 heures.

Bien que son service présente certaines limites, Vay affirme que l’utilisation de l’une de ses voitures coûte la moitié du prix d’un trajet équivalent avec une entreprise de robotaxi ou de location concurrente. Vay met également l’accent sur la sécurité de sa technologie, qui garantit qu’il y a toujours une personne aux commandes du véhicule plutôt que de se fier uniquement à un logiciel.

Il sera intéressant de voir si l’entreprise étend ses activités à d’autres villes et pays, et si d’autres sociétés choisiront de privilégier ce modèle d’affaires au lieu de se concentrer uniquement sur les véhicules entièrement autonomes.