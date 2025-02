Combien de kilomètres un véhicule électrique peut-il parcourir lorsque sa batterie est épuisée?

CAA a répondu à la question que bon nombre d’automobilistes se posent: combien de kilomètres un véhicule électrique peut-il parcourir lorsque la batterie est épuisée? La réponse courte est la suivante: ça dépend. En fait, c’est visiblement du cas par cas pour chaque modèle.

Dans le cadre d’une série de tests hivernaux sur des véhicules électriques organisés par CAA, EcoloAuto a été en mesure de vérifier l’autonomie réelle restante lorsque la batterie est théoriquement épuisée.

L’exercice a été réalisé le 4 février dernier à l’aide de dix véhicules électriques. Un trajet reliant le centre-ville d’Ottawa à Mont-Tremblant avait été préalablement dessiné. Afin d’uniformiser les paramètres du test, chaque conducteur se devait de s’assurer que le réglage de la température était fixe à 21 °C, que le volant et les sièges chauffants n’étaient pas activés, que le régulateur de vitesse n’était pas en fonction et que les limites de vitesse n’étaient pas dépassées par plus de 5 km/h.

Jusqu’à 28 km après une autonomie affichée à 0 km et 0 %

Suite à ce test hivernal, CAA a compilé l’ensemble des résultats obtenus par les différentes équipes. Les voici réunis dans un tableau présentant la distance parcourue après que l’autonomie affichée soit à 0 km et 0 % en ordre décroissant.

Marque, modèle et année Distance parcourue après que l’autonomie affichée soit à 0 km et 0 % Chevrolet Silverado EV 2024 28 Honda Prologue 2024 28 Ford Mustang Mach-E 2025 25 Tesla Model 3 2025 25 Kia Niro EV 2024 19 Polestar 2 2024 16 Chevrolet Equinox EV 2024 7 Toyota bZ4X 2024 5 Volkswagen ID. 4 2024 5 Volvo XC40 Recharge 2024 4

À la lumière de ces résultats, il est intéressant de constater que les Chevrolet Silverado EV 2024 et Honda Prologue 2025 ont tous les deux été en mesure de franchir 28 kilomètres après que leur batterie ait été théoriquement épuisée. Rappelons que ce multisegment et cette camionnette sont bâtis sur la plateforme électrique Ultium de General Motors. En revanche, le Chevrolet Equinox EV 2024, lui aussi fabriqué sur cette architecture, n’a été en mesure que de parcourir 7 kilomètres après que le tableau de bord ait indiqué une autonomie restante de 0 kilomètre et 0 %.

En ce qui concerne les Ford Mustang Mach-E 2025 et Tesla Model 3 2025, ils ont été capables de rouler 25 kilomètres supplémentaires une fois la batterie théoriquement vidée.

Pour ce qui est des Toyota bZ4X 2024, Volkswagen ID. 4 2024 et Volvo XC40 Recharge 2024, la distance parcourue après l’affichage de l’autonomie restante à 0 kilomètre et 0 % a été respectivement de 5, 5 et 4 kilomètres.

Quant à l’équipe d’EcoloAuto, elle se trouvait à bord du Kia Niro EV qui a pu parcourir précisément 19 kilomètres après que sa batterie soit tombée à plat.

Des résultats qui nous laissent songeurs

Au terme de cet exercice, nous nous sommes questionnés quant à la signification des résultats. En effet, est-il souhaitable qu’un véhicule électrique puisse parcourir presque une trentaine de kilomètres après que sa batterie soit théoriquement à plat? Ne serait-ce pas plutôt un signe démontrant une estimation imprécise de l’autonomie restante? On se questionne encore.