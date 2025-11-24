Chrysler prépare un retour en force pour 2026 avec la relance de SRT et une nouvelle gamme abordable

Chrysler se prépare à lancer plusieurs nouveaux véhicules en 2026, dont une compacte et une paire de multisegments axés sur l’accessibilité.

Chrysler lancera une Pacifica mise à jour, deux nouveaux multisegments et une berline à partir de 2026.

Une voiture compacte sous la barre des 30 000 $ US est en développement pour répondre à la hausse des prix des véhicules et aux enjeux d’accessibilité pour les acheteurs.

Stellantis relance SRT et adopte des options de groupes motopropulseurs flexibles au sein de la future gamme Chrysler.

Chrysler lancera plusieurs nouveaux modèles en 2026 dans le cadre d’une relance produit majeure comprenant une Pacifica redessinée, deux multisegments, une berline et un véhicule compact affiché à moins de 30 000 $ US. La direction de la marque a confirmé ces détails au cours d’une série d’apparitions publiques et d’entrevues cette année, exposant une nouvelle orientation stratégique soutenue par Stellantis.

Au cours de la dernière année — voire plus —, la chef de la direction de Chrysler, Christine Feuell, a rejeté les rumeurs persistantes voulant que la marque soit sur le point de fermer ou d’être vendue. S’exprimant lors des Chrysler Carlisle Nationals cet été, Feuell a déclaré : « Je veux mettre fin à toute idée, rumeur ou supposition selon laquelle elle est vendue. Ce n’est pas le cas. » Elle a ajouté que le chef de la direction de Stellantis, Antonio Filosa, « croit en Chrysler », soulignant son engagement à reconstruire le portefeuille et à investir dans le marché nord-américain.

Selon les plans révisés de Stellantis, Chrysler n’adoptera plus une stratégie entièrement électrique d’ici 2028. Les futurs modèles utiliseront plutôt des plateformes multiénergies — comme Alfa Romeo et d’autres — capables de soutenir des motorisations à combustion interne, hybrides et électriques à batterie.

Les prochains lancements débuteront avec une Pacifica considérablement mise à jour, dotée d’un nouveau langage de design. Deux nouveaux multisegments suivront : un modèle du segment D portant le nom de code C6X, et un multisegment plus petit positionné en dessous. Chrysler développe également une nouvelle voiture qui pourrait reprendre le nom 300 — on l’espère bien.

Chrysler a aussi confirmé qu’elle développe un véhicule compact destiné à être vendu sous la barre des 30 000 $ US (42 000 $ canadiens), ciblant les acheteurs exclus du marché du neuf devenu de plus en plus coûteux. Feuell a souligné que le prix moyen transigé en Amérique du Nord dépasse maintenant les 49 000 $ US, créant un besoin pour des options abordables.

La plus grande nouvelle pour les passionnés est le retour de l’enthousiasme chez Chrysler. Le constructeur américain emblématique prévoit relancer sa division de performance SRT. Feuell a déclaré qu’elle est ravie de ramener SRT, citant une collaboration avec Tim Kuniskis et Matt McAlear dans l’élaboration d’une stratégie de performance incluant des véhicules Chrysler portant l’écusson SRT. Cela pourrait, même si c’est peu probable, inclure une Pacifica SRT. On peut certainement imaginer Chrysler proposer des modèles « SRT-Line » en guise de versions SRT décaféinées — une formule bien établie et couronnée de succès.

Feuell a également indiqué que l’approche future de la marque en matière de design et d’ingénierie renouerait avec son identité passée de « luxe ouvrier », avec des véhicules offrant confort et style à des prix accessibles.

Le dernier tout nouveau véhicule de Chrysler était la Pacifica, lancée en 2017. La gamme actuelle comprend la Pacifica, la Pacifica Hybrid et la fourgonnette Voyager destinée aux flottes.

Nous souhaitons à Chrysler un retour rapide et tonitruant vers la gloire.

Source: Mopar Insiders