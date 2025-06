Chrysler souligne son 100e anniversaire avec un hommage aux employés et l’annonce de futurs modèles

Cela faisait dix ans que Chrysler n’avait pas dévoilé de plans concrets pour de nouveaux véhicules.

Chrysler célèbre ses 100 ans avec un hommage aux employés et une capsule temporelle dédiée à Walter P. Chrysler.

Un nouveau VUS et un produit inspiré du concept Halcyon sont confirmés, en plus d’une Pacifica renouvelée attendue en 2026.

L’anniversaire comprend des participations à de grands salons automobiles, une série vidéo et une gamme d’articles exclusifs pour le centenaire.

Le vendredi 6 juin 2025, Chrysler a célébré son centenaire avec un événement d’envergure soulignant plus de 100 ans de production automobile et d’innovation. Plus de 1 500 employés de Stellantis se sont rassemblés pour une photo commémorative au Chrysler Technology Center, situé à Auburn Hills, au Michigan.

L’un des moments forts de la journée a été la présentation d’une capsule temporelle conçue comme une réplique de la boîte à outils du machiniste Walter P. Chrysler. Cette capsule renferme des croquis de véhicules historiques, des écussons, brochures, objets promotionnels et une lettre écrite par la PDG de Chrysler, Chris Feuell, à l’intention des futurs employés et clients.

Pour marquer l’occasion, Chrysler a également annoncé plusieurs activités prévues à l’été 2025, notamment sa participation au salon Carlisle Chrysler Nationals en Pennsylvanie, ainsi qu’au célèbre Woodward Cruise dans la région métropolitaine de Détroit.

Mais surtout, en regardant vers l’avenir, Chrysler a confirmé l’arrivée de trois nouveaux modèles. Une Chrysler Pacifica actualisée est attendue en 2026, suivie d’un tout nouveau multisegment. Un troisième véhicule, qui s’inspirera du concept Halcyon, est aussi en développement, laissant entrevoir une orientation électrifiée pour la marque au sein de Stellantis.

Pour accompagner les festivités, Chrysler lance également l’événement promotionnel Century of Innovation, ainsi qu’une gamme exclusive de produits du 100e anniversaire, désormais offerte en ligne.

L’histoire de la marque est marquée par des innovations clés, dont l’invention de la minifourgonnette, le lancement du moteur V8 HEMI, et une contribution significative à la croissance industrielle de Détroit comme l’un des membres fondateurs du « Big Three ».