Chrysler présente la Pacifica Édition Family Adventure Vehicle (FAV) 2025

Le volume de chargement est le meilleur de sa catégorie grâce à l’ajout d’un porte-bagages de toit Thule qui offre plus de 4 417 litres d’espace de rangement.

Plusieurs groupes motopropulseurs sont proposés, dont une version hybride rechargeable et une version AWD/FWD à essence.

Des technologies avancées et des équipements de sécurité pour répondre aux besoins des familles et à la durabilité des voyages.

Chrysler a dévoilé l’édition Family Adventure Vehicle (FAV) de la Pacifica, une minifourgonnette conçu pour les voyages en famille avec une capacité de chargement accrue et des fonctions polyvalentes. La nouvelle édition sera présentée le 21 novembre au LA Auto Show 2024 et sera disponible chez les concessionnaires au Canada et aux États-Unis à partir du premier trimestre 2025.

Le Pacifica FAV Édition offre le meilleur volume de chargement global de sa catégorie, y compris un porte-bagages de toit Thule qui offre 453 litres de rangement supplémentaires. Cette amélioration porte le volume de chargement total de la Pacifica à plus de 4 417 litres.

S’appuyant sur les modèles Pacifica Select et Pacifica Plug-in Hybrid Select, l’édition FAV comprend des éléments de design uniques tels que le style « S Appearance » noirci, des jantes Foreshadow noires de 18 pouces améliorées, des rails de toit Mopar et des décalcomanies FAV exclusives sur les portières du conducteur et du passager avant. Il est disponible en trois couleurs extérieures : Diamond Black, Red Hot et Bright White.

L’intérieur du Pacifica FAV est équipé de tapis de sol Mopar toutes saisons et d’un grand tapis de chargement pour protéger de la boue, de la neige et des éclaboussures. Les améliorations technologiques comprennent un système de navigation Uconnect 5 avec un écran tactile de 10,1 pouces et un système audio Harman Kardon haut de gamme, avec 19 haut-parleurs dans la version FAV standard et 20 haut-parleurs dans la version hybride rechargeable.

Le divertissement et la sécurité restent au cœur de l’attrait de la Pacifica FAV. Les équipements optionnels comprennent le système Uconnect Theater avec Amazon Fire TV et la caméra de recul FamCam. Les technologies de sécurité de série comprennent l’alerte de franchissement de ligne, la surveillance des angles morts, la détection de la trajectoire transversale arrière et le régulateur de vitesse adaptatif.

La Chrysler Pacifica FAV 2025 dispose de plusieurs options de motorisation, notamment la transmission intégrale à essence et la traction avant, ainsi qu’une variante hybride rechargeable. La Pacifica FAV est proposée à partir de 58 490 $ (52 700 $ PDSF plus frais), tandis que la FAV hybride rechargeable est proposée à partir de 65 785 $ (59 995 $ PDSF plus frais).

Les commandes pour la nouvelle édition FAV seront ouvertes au début de l’année 2025.