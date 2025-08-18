Chevrolet vise la Mustang Mach-E avec le lancement du VUS Camaro entièrement électrique en 2026

Chevy se prépare à ramener le nom Camaro en 2027 sous forme de VUS électrique, avec plusieurs groupes motopropulseurs et niveaux d’équipement.

Le retour de la Camaro est prévu pour l’automne 2026, sous forme de VUS électrique visant la Mustang Mach-E.

Configurations à moteur simple ou double attendues, avec une ZL1 à venir pouvant atteindre 1 000 chevaux.

Les prix estimés varient de 36 000 $ à 65 500 $ USD selon la version et la batterie.

Tout porte à croire que Chevrolet prépare le retour de l’emblématique Camaro, mais cette fois dans un format entièrement électrique. Selon des sources fiables, le modèle ressuscité prendra la forme d’un VUS à hayon au style coupé, destiné à rivaliser directement avec la Ford Mustang Mach-E. La production devrait débuter en vue d’un lancement prévu à l’automne 2026.

Ce n’est pas la première fois que le nom Camaro refait surface. À peine quelques mois après la fin de sa production à la fin de 2023, des rumeurs entourant son retour circulaient déjà.

Lancée à l’origine en 1966 comme coupé deux portes, la Camaro représentait la riposte de Chevrolet à la Ford Mustang – et l’histoire semble vouloir se répéter. Alors que la demande pour les coupés décline et que les ventes de VUS explosent, General Motors semble vouloir recycler la Camaro dans le cadre de sa stratégie d’électrification.

Le VUS Camaro EV 2027 reposerait sur la plateforme électrique modulaire de GM, anciennement appelée Ultium, permettant diverses combinaisons de moteurs et de batteries. Les versions d’entrée de gamme pourraient offrir un seul moteur monté à l’arrière, produisant entre 241 et 365 chevaux, selon la configuration.

Les options de batterie comprendraient l’unité de 85 kWh actuellement utilisée dans les versions de base du Blazer EV, ainsi qu’un plus grand ensemble de 102 kWh réservé aux variantes à autonomie prolongée ou à performance accrue. La vitesse de recharge maximale est estimée à 150 kW pour la petite batterie et 190 kW pour la plus grosse.

Des versions à deux moteurs avec rouage intégral pourraient produire environ 300 chevaux et 355 lb-pi de couple, reproduisant les spécifications déjà présentes dans d’autres modèles électriques de GM. Une version SS axée sur la performance offrirait quant à elle 615 chevaux et 650 lb-pi de couple, avec freins Brembo, suspension adaptative et direction recalibrée.

Chevrolet pourrait aussi relancer l’appellation ZL1 pour une version ultra-performante à trois moteurs, destinée à surpasser la Mustang GT dotée de l’ensemble Performance. Si GM le souhaite, elle pourrait utiliser la même configuration de propulsion que le Hummer EV, atteignant jusqu’à 1 000 chevaux.

Le prix estimé de la Camaro EV 2027 devrait osciller entre environ 36 000 $ et 65 500 USD (soit de 50 000 $ à 90 000 CAD), selon les groupes motopropulseurs et les versions choisies. Les versions LT, RS, SS et ZL1 seraient offertes, comme le veut la tradition chez Chevy.

Malgré les spéculations rapportées par Motor Trend, General Motors n’a pas encore confirmé officiellement ce retour de la Camaro. « Nous ne commentons pas les spéculations. Pour des raisons de concurrence, nous ne divulguons pas nos plans de produits à venir », a déclaré Chad Lyons, directeur exécutif des communications chez Chevrolet.