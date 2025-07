Chevrolet et GMC prévoient une refonte des Silverado et Sierra en 2027; des versions hybrides rechargeables à l’étude

GM prévoit la refonte de plusieurs modèles, dont ses VUS pleine grandeur, et envisage l’introduction éventuelle de groupes motopropulseurs hybrides rechargeables.

Les camionnettes pleine grandeur Silverado et Sierra de Chevrolet et GMC seront entièrement redessinées pour l’année-modèle 2027.

Des versions hybrides rechargeables pourraient s’ajouter aux variantes à essence et 100 % électriques dans une stratégie de diversification des motorisations.

Ces refontes s’inscrivent dans un contexte de ventes solides et d’augmentation de la capacité de production aux États-Unis pour les camionnettes pleine grandeur.

Chevrolet et GMC s’apprêtent à revoir de fond en comble leurs camionnettes pleine grandeur Silverado et Sierra en 2027. General Motors évalue aussi la possibilité d’y intégrer des versions hybrides rechargeables. Les versions HD (Heavy Duty) des deux modèles devraient suivre en 2028.

Cette mise à jour s’inscrit dans la stratégie de produits évolutive de GM, qui a récemment complété une série de rafraîchissements de ses multisegments et VUS, en plus d’introduire de nouveaux modèles électriques. Les ventes de Chevrolet et GMC ont bondi aux États-Unis en 2025, avec une première moitié d’année record pour GMC et les meilleurs résultats de Chevrolet depuis 2019.

La forte demande pour les camionnettes et VUS pleine grandeur pousse GM à accroître sa capacité de production sur le territoire américain. L’entreprise a confirmé qu’elle assemblera les Silverado et Sierra à son usine d’Orion Township, au Michigan, dès 2027. En parallèle, Chevrolet et GMC ont rafraîchi les VUS Tahoe, Suburban et Yukon en 2024. Ceux-ci feront l’objet d’une refonte complète en 2029, possiblement avec des versions hybrides rechargeables, à l’image des camionnettes.

GM n’a pas encore annoncé de calendrier pour l’élimination progressive des moteurs à combustion interne. L’entreprise préfère élargir son offre de véhicules électriques tout en conservant des options à essence et possiblement hybrides. L’hybride rechargeable pourrait servir de solution de transition, alors que l’intérêt des consommateurs pour les VE semble ralentir.

En plus de la refonte des Silverado et Sierra, leurs déclinaisons électriques, les Silverado EV et Sierra EV, pourraient recevoir des mises à jour vers 2028. Ces modèles électriques ont récemment ajouté de nouvelles versions, incluant des configurations de base et tout-terrain.

Chevrolet et GMC poursuivent l’expansion de leurs gammes de produits grâce à plusieurs refontes et mises à jour. Parmi les nouveautés notables : les Equinox et Terrain redessinés en 2024, ainsi que les nouvelles générations des Traverse et Acadia à trois rangées. La Bolt redessinée entrera en production d’ici la fin de 2025 – des clichés d’essai sont déjà visibles en ligne.

Le multisegment sous-compact Trax, introduit en 2023, continue d’être un modèle à fort volume en 2025 aux États-Unis, occupant le troisième rang des ventes de la marque. Comme le Trailblazer, il est assemblé en Corée du Sud et soumis aux tarifs d’importation américains actuels. Au Canada, les ventes du Traverse ont doublé au deuxième trimestre de 2025 par rapport à la même période en 2024.

GM prolonge aussi la durée de vie de ses fourgonnettes commerciales à essence Express et Savana jusqu’en 2026 au moins. Les nouvelles fourgonnettes commerciales électriques commercialisées sous la bannière BrightDrop ont été rebaptisées Chevrolet en 2024, mais les ventes demeurent modestes.

Enfin, bien que la production de la Camaro soit terminée, Chevrolet envisage une nouvelle berline sportive pour 2028. Les détails sont encore rares, et vu la situation actuelle de l’adoption des VE et du marché des berlines aux États-Unis, ce projet pourrait ne jamais voir le jour.