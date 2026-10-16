Chevrolet confirme qu’il y aura une Corvette électrique… un jour

La Corvette sera un jour entièrement électrique. C’est du moins ce qu’affirme Tony Roma, l’ingénieur en chef de la Corvette et des voitures de performance chez GM, au site The Drive. « Un jour, nous électrifierons complètement la Corvette », a-t-il lancé, avant d’ajouter aussitôt qu’il ne parlait pas de maintenant. Quant à savoir quand, c’est motus et bouche cousue.

GM confirme qu’une Corvette entièrement électrique verra le jour, sans préciser de date

La génération actuelle (C8) propose déjà trois variantes électrifiées

La C9 est attendue vers la fin de 2028, mais sa motorisation demeure une inconnue

Personnalités multiples

La Corvette a déjà amorcé sa transformation. La génération actuelle, la C8, est la première de l’histoire à miser sur l’électrification, avec trois variantes qui ajoutent un moteur électrique à l’essieu avant pour offrir le rouage intégral. Après l’E-Ray, remplacée par la variante Grand Sport X pour le millésime 2027, la ZR1X est devenue la Corvette la plus puissante de l’histoire avec une prestation pouvant aller jusqu’à 1250 chevaux.

Dans tous les cas, un V8 est présent. Un V8 est au cœur de la Chevrolet Corvette depuis 1955 (rappelons qu’en 1953 et 1954, seul un 6-cylindres en ligne équipait le modèle).

En 2022, le président de GM, Mark Reuss, avait déjà évoqué une Corvette électrique. À l’époque, le constructeur visait une gamme entièrement électrique d’ici 2035. Le sort réservé à la Corvette s’inscrivait dans la logique des choses. Or, cet objectif a été abandonné l’an dernier au profit d’une approche mixte, où l’essence et l’hybride vont côtoyer les motorisations électriques.

Une période charnière

La production de la C8 devrait normalement prendre fin à la fin de 2027 ou au début de 2028. La C9 suivrait vers la fin de 2028. Est-ce à ce moment de l’histoire que le modèle passera au tout électrique ? Il aurait peut-être été justifié d’avancer cette hypothèse en 2022, mais aujourd’hui, rien n’est moins sûr.

On peut s’attendre à une forme d’électrification, comme c’est le cas actuellement, mais il n’est pas certain que nous voyions une variante électrique au cours du cycle de production de la C9. Qui sait, ce sera peut-être pour la C10.

En fait, si nous devions parier sur une chose, ce serait la suivante : le jour où une Corvette électrique sera commercialisée, elle pourrait très bien côtoyer une variante qui profitera toujours d’un moteur à combustion, qu’elle soit hybride ou non.

L’industrie automobile se dirige bel et bien vers l’électrification, Tony Roma a été clair là-dessus. Cependant, le chemin s’annonce plus long que prévu. Nous croyons que le passage complet au tout électrique sera l’affaire d’une génération d’acheteurs, pas de modèles.

Une chose est sûre : on vit une période charnière, et la Corvette en est le parfait reflet.

Et la suite sera tout sauf ennuyeuse.