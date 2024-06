ChargePoint et Porsche s’associe : plus de 100 000 bornes additionnelles en Amérique du Nord

Les nouveaux points de recharge seront disponibles au quatrième trimestre.

Plus de 20 000 bornes additionnelles s’ajoutent au réseau de recharge des propriétaires de véhicules Porsche.

Avec l’arrivée de nouveaux modèles électriques sur le marché vient également l’avènement de nouvelles ententes entre constructeurs et partenaires de recharge. Cette fois, c’est au tour de Porsche Canada et Porsche USA de dévoiler cette entente avec ChargePoint, une chaîne de bornes de recharge répandue des deux côtés de la frontière.

En fait, avec cette nouvelle annonce, la clientèle de Porsche a désormais accès à plus de 20 000 points de recharge additionnels au Canada et plus de 86 000 bornes aux États-Unis.

La nouvelle entente vient renforcer le partenariat existant avec Electrify Canada. Les clients et propriétaires de véhicules électriques Porsche n’auront qu’à utiliser l’application My Porsche pour dénicher des points de recharge du réseau ChargePoint. Mentionnons tout de même que les nouvelles bornes seront disponibles au quatrième trimestre de 2024 seulement.

Ils ont dit :

« Nous sommes ravis que nos clients puissent bénéficier d’un choix encore plus vaste d’options de recharge de véhicules », a déclaré John Cappella, président et chef de la direction de Porsche Canada. « Il s’agit d’une autre amélioration importante de notre expérience client, alors que nous attendons avec impatience l’arrivée de la Taycan révisée ainsi que du tout nouveau Macan entièrement électrique plus tard cette année. »

« ChargePoint est honoré d’aider Porsche à offrir à ses conducteurs une expérience de recharge qui s’aligne sur le reste de son expérience de marque renommée », a déclaré Rick Wilmer, PDG de ChargePoint. « Nous sommes heureux d’offrir plus d’options de recharge aux conducteurs de Porsche, et le logiciel ChargePoint améliorera leur expérience en permettant une recharge intégrée et sans friction. »