Premier essai Porsche Taycan GT Turbo 2025 : Un sprinteur de 2,2 tonnes

Forces

Performance délirante

Confort de roulement surprenant

Très docile à conduire

Faiblesses

Un prix très élevé

Utilisation limitée

Pas très pratique au quotidien

Monteblanco, Espagne. Imaginez un instant que Shaquille O’neal court le 100 mètres plus rapidement que Usain Bolt est plus agile que Walter Peyton et capable de lire le jeu mieux que Wayne Gretzky. Vous croyez sans doute que je me fous de votre gueule. Non, je viens de vous décrire ce qu’est la nouvelle Porsche Taycan Turbo GT. Une bête de 2,2 tonnes qui contre toute attente est capable de faire rougir n’importe quel exotique sur une ligne droite et suivre la plus agile des sportives sur un circuit.

Couper dans les calories

Comme les batteries sont lourdes, on doit trouver des kilos en trop ailleurs. Porsche a réussi à soustraire. La fibre de carbone recouvre les montants B, les rétroviseurs et les jupes latérales. Porsche a enlevé la moquette, abandonné les portes à fermeture douce et la trappe de charge électrique, et même arraché l’horloge analogique fournie de série avec l’ensemble Sport Chrono. L’édition Weissach ajoute un becquet en fibre de carbone. Les freins en céramique carbone et les jantes forgées de 21 pouces sont plus légers que ceux du Turbo S, et ces jantes sont enveloppées de pneus Pirelli P Zero Trofeo R uniques à cette version. L’édition Weissach élimine aussi les sièges arrière pour économiser quelques kilos de plus. En tout, cette version élimine 75 kilos face à la turbo S. En raison des réglementations sur les collisions, les baquets en carbone ne sont pas disponibles en Amérique du Nord. La Turbo GT chez nous est équipée des sièges sport adaptatifs Plus de Porsche avec réglage électrique 18 voies et option de mémoire. Le logo Turbo GT est estampillé sur les appuie-tête, naturellement. L’offre technologique est aussi simplifiée. Vous avez droit à un écran incurvé de 16,8 pouces pour les jauges, deux écrans tactiles situés au centre contrôlent le système d’infodivertissement. L’écran supérieur est intégré au tableau de bord et mesure 10,9 pouces. Il n’y a pas d’écrans de divertissement pour les passagers arrière derrière les sièges avant et pas non plus d’écran passager.

Plus de mille chevaux

Si l’on tient compte des 10 secondes de suralimentation, la puissance passe de 777 chevaux standard et 988 livres-pied de couple à 1 019 chevaux avec la nouvelle fonction Mode Attaque et 1 092 lb-pi de couple. Vous pouvez l’activer simplement en tirant sur la palette de droite. Vous êtes ainsi mesure de passer de 0 à 100 km/h en 2,2 secondes et un 0-200 km/h en 6,4 secondes. C’est grâce à ces caractéristiques que la Turbo GT édition Weissach a réalisé un tour à Laguna Seca en 1:27.87 — plus rapidement que n’importe quelle autre voiture électrique avant elle. Et début janvier, un prototype de développement a parcouru le Nürburgring en 7:07.55 — plus rapidement que n’importe quel autre VE ou berline, essence ou électrique. Le secret de cette vitesse retrouvée est un onduleur d’impulsion qui utilise du carbure de silicium pour envoyer jusqu’à 900 ampères au moteur arrière au lieu de seulement 600 ampères dans le modèle Turbo S. Associé à un nouveau moteur d’essieu arrière – trouvé sur toute la gamme Taycan mise à jour. Il délivre plus de puissance et d’efficacité dans un emballage plus léger. Il est environ 20 livres plus léger que le moteur arrière sortant, et le Turbo GT entier est jusqu’à 157 livres plus léger que le Turbo S (avec l’ensemble Weissach).

Expérience renversante

Notre expérience au volant a eu lieu au circuit de Monteblanco, en Espagne. Nous étions sceptiques qu’une voiture de 2,2 tonnes puisse convenir comme « voiture de course ». À la fin de la journée, nous étions convertis. La puissance est sidérante, mais encore plus remarquable est la facilité à conduire de cette bête. Notre premier contact s’est passé sous la pluie sur un circuit détrempé ou nous poussions le droit des puits à 250 km/h avant de mettre les freins à bloc au premier virage tout en gardant le contrôle. Cette suprématie de conduite est redevable à une maîtrise exceptionnelle de tous les systèmes de conduite. En plus de la suspension pneumatique, Porsche ajoute de série pour la Turbo GT, le système Active Ride qui, de pair avec les ressorts pneumatiques et d’un système d’amortissement actif contrôlent l’ensemble les mouvements de la caisse tout en se passant de barres antiroulis. Au lieu d’être de simples tubes télescopiques passifs qui résistent à l’extension ou à la compression, les amortisseurs actifs ont de l’huile hydraulique pompée à l’intérieur sous haute pression pour contrôler la compression — ou le rebond — de la suspension alors que les roues suivent les contours de la route. Peu importe la condition de la route, le véhicule reste à plat. Le système de contrôle mesure l’accélération verticale des roues et les mouvements du corps, puis calcule quelle force appliquer à chaque amortisseur et quand. Le temps de réaction du système est instantané, réagissant 13 fois par seconde (13 hertz) et capable de maintenir le bolide à niveau lors de freinages ou accélérations brusques. C’est presque de la magie tellement ce système est redoutable.

Attention à la facture

Que vous optiez pour la turbo GT ou l’édition Weissach, le prix commence à 270 000 $. Un prix à la hauteur de la technologie et de la puissance du modèle. Vous aurez moins d’options que d’autres versions, mais il faudra s’attendre à payer autour de 350 000 $ pour un modèle bien garni. La Taycan 2025 peut être rechargée sur des stations de charge en courant continu de 800 volts à une puissance maximale de 320 kW dans des conditions idéales. C’est 50 kW de plus qu’auparavant. La fenêtre de charge rapide de la nouvelle batterie de performance a été considérablement élargie. En outre, un convertisseur DC/DC de 150 kW est désormais inclus de série, afin d’optimiser les vitesses de charge sur les réseaux de 400 volts. En fonction du style de conduite de chacun, entre autres variable, cela peut réduire le temps nécessaire pour passer d’une charge de 10 à 80 % par rapport à la voiture précédente. Dans la Taycan de première génération, le temps de charge entre 10 et 80 % du SOC à 15 degrés Celsius est de 37 minutes. Dans des conditions idéales, la nouvelle Taycan ne prend que 18 minutes, malgré une capacité de batterie plus importante. L’autonomie annoncée pour l’Europe est 555 km. Les chiffres officiels pour le Canada n’ont pas encore été dévoilés.

Conclusion

Avez-vous besoin d’une Porsche Taycan Turbo GT ? Bien sûr que non. Est-ce qu’il s’agit d’une des voitures les plus délirantes que nous ayons jamais conduites ? Absolument. Mais, pour tout vous dire, une version 4S vous comblera largement en faisant un moins grand trou dans votre budget, mais à peine moins gros.