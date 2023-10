La stratégie d’électrification d’Aston Martin inclut un groupe motopropulseur monté sur l’essieu avant de 800V

Aston Martin a reçu 9 millions de livres sterling du Advanced Propulsion Centre UK (APC) pour renforcer ses efforts de développement de véhicules électriques.

• La subvention de l’APC soutient la transition d’Aston Martin des moteurs à combustion interne vers la technologie des véhicules électriques.

• Le projet ELEVATION vise à intégrer un module de batteries de 800V et une unité de motorisation électrique avant sous une plateforme électrique modulaire.

• D’ici 2030, Aston Martin envisage que sa gamme principale soit entièrement électrifiée.

Aston Martin a obtenu une subvention de 9 millions de livres sterling du Advanced Propulsion Centre UK (APC). Ce financement est destiné à renforcer la recherche et la conception de la plateforme de véhicule électrique à batterie modulaire d’Aston Martin. La subvention a été accordée après un processus de sélection rigoureux et vise à renforcer la plateforme VÉ de luxe, en mettant l’accent sur l’allègement des véhicules, les outils numériques et la formation à l’électrification.

Ce financement marque une avancée significative dans l’agenda d’électrification d’Aston Martin, élément clé de son initiative de durabilité plus large « Racing. Green. ». Le constructeur automobile de luxe britannique s’engage à investir 2 milliards de livres sterling dans des technologies de pointe au cours de la prochaine demi-décennie, en passant progressivement des moteurs à combustion interne à la technologie électrique.

Un projet collaboratif de R&D, le projet ELEVATION, dirigé par Aston Martin, est également en cours. Avec le soutien de partenaires tels que le Manufacturing Technology Centre, Creative Composites et l’Université de Warwick, le projet vise à relever les défis techniques de la création d’un module de batteries de traction léger de 800V et d’une unité motorisation électrique avant. Ceci sera intégré dans une plateforme de véhicule électrique polyvalente adaptée à différents types de véhicules, des supercars aux VUS.

Roberto Fedeli, directeur technologique du groupe Aston Martin, a exprimé sa gratitude pour le soutien de l’APC et a souligné l’objectif de l’entreprise de devenir un leader dans la technologie pour VÉ dans le secteur ultra-luxe et haute performance.

Pour ce qui est de la trajectoire d’électrification de l’entreprise, Aston Martin prévoit de lancer sa première voiture entièrement électrique en 2025. Ils présenteront leur premier hybride rechargeable, la Valhalla, en 2024. Aston Martin envisage que tous ses nouveaux modèles offrent une variante de groupe motopropulseur électrifié d’ici 2026, avec pour objectif d’électrifier entièrement sa gamme d’ici 2030.