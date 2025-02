Cadillac séduit par son luxe et son design au Salon international de l’auto de Toronto 2025

Cadillac présente le CELESTIQ EV et l’Escalade redessiné au CIAS 2025

La Cadillac CELESTIQ EV redéfinit le luxe avec un design artisanal et une technologie de pointe.

Le Cadillac Escalade 2025 est entièrement redessiné et bénéficie d’une puissance, d’une technologie et d’un raffinement accrus.

Cadillac présente sa gamme croissante de véhicules électriques, notamment les VUS électriques OPTIQ et LYRIQ.

Cadillac continue d’être un chef de file en matière de luxe et d’électrification, en présentant une gamme audacieuse de VE haut de gamme et de VUS raffinés au Salon international de l’auto de 2025. Cadillac maintient sa place à l’avant-garde de l’innovation automobile haut de gamme avec un mélange de modèles électriques révolutionnaires et de classiques réimaginés.

Cadillac CELESTIQ EV : le summum du luxe électrique

La Cadillac CELESTIQ EV est une berline électrique ultra-luxueuse dotée d’un savoir-faire artisanal, d’un design intérieur personnalisé et d’une technologie de pointe. Avec une autonomie de plus de 600 km, elle redéfinit l’avenir du luxe Cadillac.

2025 Cadillac Escalade : Redessiné pour l’ère moderne

L’ Escalade 2025 présente un nouveau design audacieux, des options de performance améliorées et un intérieur plus luxueux. Des technologies avancées d’aide à la conduite et un système d’infodivertissement de nouvelle génération rehaussent l’expérience de conduite.

La gamme de véhicules électriques de Cadillac s’élargit

Cadillac poursuit sa transition vers un avenir entièrement électrique, avec les VUS OPTIQ et LYRIQ qui présentent les dernières technologies de Cadillac en matière de propulsion électrique et de véhicules intelligents.