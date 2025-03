Cadillac lance l’Escalade IQL 2026 tout électrique

Ce VUS de luxe élargit la gamme de véhicules électriques de Cadillac avec une autonomie accrue et un design spacieux.

Le Cadillac Escalade IQL 2026 tout électrique offre une autonomie étendue, des caractéristiques de luxe et un espace passager accru.

Cadillac prévoit jusqu’à 740 km par charge, 750 ch et une capacité de remorquage de 7 500 lb.

La production débutera à la mi -2025 et sera disponible au Canada, aux États-Unis et sur d’autres marchés internationaux.

L’Escalade reste une force dominante sur le marché des VUS de luxe de grande taille, avec plus d’un million d’unités vendues dans le monde depuis ses débuts. La gamme Cadillac Escalade comprend désormais des options à essence et entièrement électriques.

Sur ce dernier point, Cadillac a présenté l’Escalade IQL 2026, la version allongée de son VUS de luxe tout électrique. Conçu pour offrir plus d’espace pour les passagers et le chargement que l’Escalade IQ, l’Escalade IQL sera produit à l’usine ZERO de General Motors à Détroit à partir de la mi-2025. Il sera disponible au Canada, aux États-Unis et sur d’autres marchés mondiaux.

La silhouette de l’Escalade IQL est plus longue que celle de l’Escalade IQ, ce qui augmente l’espace intérieur pour les passagers de la troisième rangée et le stockage des marchandises. Un « eTrunk » à l’avant offre un espace de rangement sécurisé supplémentaire de 12,2 pieds cubes. L’intérieur comprend un écran incurvé de 55 pouces allant d’un montant à l’autre, avec des graphiques spécifiques à l’Escalade IQL, créant une expérience numérique immersive.

Les sièges peuvent accueillir jusqu’à sept passagers, avec une troisième rangée rabattable électriquement pour une plus grande flexibilité de rangement. Le pack Executive Second Row disponible en option ajoute des tablettes escamotables, des écrans personnels, des sièges massants et des haut-parleurs d’appui-tête, tandis que les passagers de la troisième rangée bénéficient de quatre pouces supplémentaires d’espace pour les jambes et d’un pouce supplémentaire d’espace pour la tête par rapport à l’Escalade IQ.

Les performances sont assurées par un groupe motopropulseur entièrement électrique développant 750 chevaux et 785 lb-pi de couple, ce qui permet à l’Escalade IQL d’accélérer de 0 à 96 km/h en moins de cinq secondes en mode Velocity Max. Cadillac estime que l’autonomie peut atteindre 740 km avec une charge complète, tandis que la capacité de remorquage maximale de 7 500 livres préserve l’utilité de l’Escalade. Le véhicule est équipé du Magnetic Ride Control 4.0 et de la suspension adaptative Air Ride, d’une suspension indépendante à l’avant et à l’arrière, et de jantes de 24 pouces avec des pneus de 35 pouces afin d’équilibrer le confort de conduite et les performances.

Le Cadillac Escalade IQL 2026 sera proposé dans les versions Luxe, Sport, Premium Luxe et Premium Sport. Les prix canadiens seront annoncés à l’approche du lancement.