Cadillac prépare un XT5 hybride rechargeable 2027 en visant les marchés mondiaux

MISE À JOUR : Un porte-parole de GM Canada a communiqué avec nous pour nous transmettre un commentaire au sujet du prochain nouveau Cadillac XT5:

« Nous sommes heureux d’annoncer que le Cadillac XT5, un élément important de notre portefeuille mondial, se poursuivra avec un modèle de nouvelle génération à moteur à essence, dont le lancement est prévu en 2027. À mesure que Cadillac évolue, nous continuerons d’apporter les ajustements nécessaires à notre portefeuille afin de répondre à la demande des clients.

De plus amples détails concernant le XT5 de nouvelle génération et ses caractéristiques seront communiqués à une date ultérieure. » (Traduit de l’anglais)

La variante hybride rechargeable du populaire VUS intermédiaire de Cadillac pourrait attirer davantage d’acheteurs vers la marque de luxe de GM

Le Cadillac XT5 VEHR 2027 est en développement par des équipes de GM en Chine, à Detroit et à Séoul.

Le modèle pourrait utiliser le groupe motopropulseur True Dragon Pro offrant 147 km d’autonomie électrique et plus de 1 123 km d’autonomie totale.

Aucune confirmation quant à un lancement en Amérique du Nord; un lancement et une production en Chine sont attendus en premier.

General Motors développe une version hybride rechargeable du Cadillac XT5 2027, des sources indiquant que ce nouveau modèle pourrait être positionné comme une offre mondiale. Cadillac se porte bien en Amérique du Nord avec sa gamme croissante de VÉ impressionnants. L’ajout d’une déclinaison VEHR pourrait renforcer davantage le succès du constructeur.

Le futur XT5 VEHR est actuellement en développement en Chine par une équipe dirigée par le Pan Asia Technical Automotive Center (PATAC) de GM à Shanghai, en collaboration avec des ingénieurs internationaux de Detroit et de Séoul. Le véhicule servira de variante électrifiée du VUS de luxe intermédiaire de Cadillac, poursuivant son rôle dans les principaux marchés de volume de la marque.

La version VEHR devrait partager son design de carrosserie avec le XT5 de deuxième génération actuellement vendu en Chine, qui a également été confirmé pour le marché nord-américain. En plus du nouveau groupe motopropulseur, le modèle intégrera les systèmes de conduite semi-autonome de GM ainsi que d’autres technologies de véhicule mises à jour.

Des sources suggèrent que le XT5 VEHR pourrait utiliser le groupe motopropulseur « True Dragon Pro », récemment introduit par SAIC-GM sur le Buick Electra E7. Ce système combine un moteur à essence turbocompressé à 4 cylindres de 1,5 litre avec un moteur électrique et une batterie de grande capacité, offrant une autonomie estimée en mode 100 % électrique de 210 kilomètres (147 km EPA) et une autonomie combinée de plus de 1 600 kilomètres (1 123 km EPA) selon le cycle d’essai CLTC.

Les évaluations du XT5 PHEV 2027 sont en cours en Chine, où le modèle devrait être lancé et entrer en production pour le marché local. Il demeure incertain que General Motors propose la variante hybride rechargeable aux États-Unis ou au Canada, mais elle serait assurément bien accueillie.

Des déclarations antérieures de 2024 indiquaient que Cadillac ne prévoyait pas vendre de VEHR en Amérique du Nord, bien que la stratégie de l’entreprise ait pu évoluer. À tout le moins, l’intérêt du public acheteur pour les VÉ a…

La version nord-américaine du XT5 devrait être dévoilée plus tard cette année.

Source: GMAuthority