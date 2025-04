Cadillac confirme l’OPTIQ-V 2026, qui pourrait reprendre le groupe motopropulseur du Blazer EV SS

Cadillac promet une conduite électrisante avec l’OPTIQ-V 2026 entièrement électrique

L’OPTIQ-V 2026 pourrait être équipé du groupe motopropulseur du Blazer EV SS, mais « à puissance réduite », ou non.

Ce modèle fera partie de la cinquième génération de véhicules V-Series de Cadillac, axés sur la performance électrique.

Il s’inscrit dans la stratégie d’électrification de GM, qui mise sur la plateforme Ultium et le partage intermarques de technologies.

Cadillac a confirmé que son VUS électrique OPTIQ recevra une version V-Series en 2026, poursuivant ainsi sa conquête du segment des VÉ de performance. L’OPTIQ-V intégrera la cinquième génération des modèles V-Series, et Cadillac le positionne comme un VUS compact de luxe à haute performance.

Bien que les spécifications techniques n’aient pas encore été dévoilées, il est possible que l’OPTIQ-V hérite du groupe motopropulseur Ultium utilisé dans le Chevrolet Blazer EV SS, potentiellement avec une puissance légèrement réduite. Dans cette configuration, on parle de 615 chevaux et de 650 lb-pi de couple, ce qui permet une accélération de 0 à 100 km/h en environ 3,4 secondes grâce au mode Wide Open Watts (WOW) de GM. Si ces caractéristiques sont retenues, l’OPTIQ-V deviendrait l’un des VÉ les plus puissants de sa catégorie. Cadillac nous a habitués à des initiatives audacieuses ces dernières années — espérons que ça continue.

Selon Cadillac, l’OPTIQ-V a été développé pour offrir une maniabilité précise, une direction réactive et une suspension à réglage dynamique. Ces éléments sont fidèles à l’esprit de la gamme V-Series, qui met traditionnellement l’accent sur la sportivité dans ses modèles.

L’OPTIQ-V vise le segment des VUS compacts de luxe électrifiés et devrait faire son entrée sur le marché canadien en 2026.